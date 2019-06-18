В Борисове на «Автогидроусилителе» выдали первую часть майской зарплаты - $21,8 15 18.06.2019, 13:44

2,818

Как работникам предприятия жить сейчас?

Сегодня, 17 июня, работники ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» получили первую часть заработной платы за май. Размеры выплаты обескуражили — всего 45 рублей, пишет ex-press.by.

Ранее, по словам работников предприятия, первая часть зарплаты за предыдущий месяц выплачивалась в размере 120 рублей. И это хоть как-то позволяло сводить концы с концами, прежде всего тем семьям, где оба супруга работают на заводе.

Напомним, три года назад ОАО «Автогидроусилитель» получил 11, 9 млн. долларов из бюджета для «стабилизации финансового положения». Судя по размеру выплаченной части заработной платы заводчанам, сегодня стабилизации по-прежнему нет.

Но зато впереди еще более радужные перспективы. Как рассказал председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев на недавнем выездном заседании Миноблисполкома, в ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» будет инвестировано 65,8 млн рублей.

Инвестиции в «Автогидроусилитель» и другие предприятия Борисовщины, как обещает Денгалев, позволят в промышленности района достигнуть уровня заработной платы за 2020 год 1037 рублей.

Это будет в 2020 –м, а пока работники «Автогидроусилителя» думают над тем, как наиболее эффективно и рационально истратить целых 45 рублей.

Впрочем, большинству и думать не надо. Уже истратили…