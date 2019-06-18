Директора «Белсата» наградили медалью к 100-летию БНР 3 18.06.2019, 18:11

Фото: belsat.eu

Награждение прошло в варшавском офисе телеканала.

18 июня член Рады БНР Алексей Диковицкий наградил директора «Белсата» Агнешку Ромашевскую-Гузы медалью к 100-летию Белорусской Народной Республики.

Фото: belsat.eu

Награждение прошло на расширенном заседании руководства канала в варшавском офисе «Белсата».

Фото: belsat.eu

В этом году медалью наградят 130 человек из Беларуси и зарубежья. Первым посмертную медаль получил Юрий Туронок. Это произошло 18 февраля на вечере памяти в честь выдающегося польско-белорусского историка.

Фото: belsat.eu

Медаль к 100-летию БНР белорусское правительство в эмиграции вручает «за пожизненные заслуги в работе для свершения идеалов Акта 25 марта 1918 года, в том числе за исследования и популяризацию белорущины, обретение и укрепление государственной независимости Беларуси, борьбу за свободу и демократию в Беларуси».

Фото: belsat.eu

Агнешка Ромашевская-Гузы – автор идеи создания и директор первого и пока что единственного независимого телевидения для белорусов. Известная польская журналистка, много лет сотрудничающая как с печатными СМИ, так и с телевидением.

Фото: belsat.eu

Она является членом Ассоциации польских журналистов и с августа 2013 года входит в состав руководящего комитета Европейской федерации журналистов Steering Committee European Federation of Journalists.