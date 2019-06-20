Леонид Заико: Мы имеем дело с экономикой неандертальцев 14 20.06.2019, 9:04

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Пусть каждый посмотрит в диплом и займется своей профессией.

В этом году в Беларуси случился небывалый урожай клубники и фермеры оказались в довольно сложной ситуации. Цены на госзакупки ягоды оказались на слишком маленьком уровне - около 30 копеек, этим воспользовались «перекупы», опустив планку еще ниже. Рентабельность производства упала, ведь фермеры платят работникам по 30 копеек за ведро клубники. Дошло даже до протестов - ягоды просты выcыпали на землю.

В сухом остатке мы имеем: тонны гниющей клубники на полях и недополучивших прибыль фермеров. Кто виноват? Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к руководителю аналитического центра «Стратегия» Леониду Заико:

- Еще в пятидесятых годах писались книги об относительном перерасходе при капитализме. Это рынок, несовпадение спроса и предложения. Это аксиома. Благодаря ценовой конкуренции остаются сильные хозяйства. А сильные хозяйства не в Беларуси, а в Польше, cильные хозяйства не в Беларуси, а в Алжире. Это классический случай, который нужно рассказывать студентам.

- Можно ли назвать справедливой цену госзакупок в Беларуси?

- В научной теории термин «справедливая цена» могут использовать только социалисты и коммунисты. Цена должна соответствовать рынку. Цена - это равнодействующая спроса и предложения. Если человек хочет продавать Белкоопсоюзу - пусть продает, если хочет продавать ЦРУ - пусть продает, хочет продавать бабушке Люсе по пять рублей - пусть продает.

Говорить о справедливой цене - как говорить о справедливой смерти. «Cмерть была справедлива?». Вышло перепроизводство клубники, а осенью будет недопроизводство зерна, осенью будет недопроизводство капусты, возможно, недопроизводство картофеля. А это, ребята, означает одно: cельское хозяйство - для умных, а не для дураков. Нужно быть и маркетологом, и технологом. Это естественные вещи. Ведь одновременно можно выращивать голубику, спаржу, доить корову, еще что-то делать. Однонаправленная специальность может быть прибыльной только некоторое время.

Второе - в стране должна быть переработка плодов и овощей. Этот вопрос можно предъявить предпринимателям, союзам предпринимателей и всех, кто считает себя бизнесменами, а также чиновникам от сельского хозяйства.

Мы имеем дело с экономикой неандертальцев. Убил мамонта - и съел. Ребята, все дело в переработке. Есть у вас много клубники - делайте джемы, замораживайте. А то получается, что произвели и «купите мое, возьмите меня в балет». Не приняли - поставьте в холодильник и будет у вас в Беларуси самое лучше «варенье номер шесть».

Надо что-то делать. Меняется климат. Не летать на вертолете и причитать «ой, тут все погибает», не «Хартия-97» должна вам писать, что происходит.

Это проблема сельского хозяйства еще из СССР. Только тогда председателей колхоза могли посадить, а сегодня они ходят, раздувают щеки. Кто-то из них обижается на прогноз Гидрометеоцентра, мол, завтра не будет дождя или дождь пройдет только в некоторых районах. Ребята, ну кто в этом виноват?!

- Лукашенко пообещал помочь фермерам. А разве нельзя было помочь убрать клубнику, задействовать какие-то государственные мощности? Ведь тонны ягод гниют на полях.

- У Лукашенко такой подход к жизни: сегодня занимается клубникой, завтра занимается системой пускового огня «Полонез», послезавтра едет на создание специальной экономической зоны в Болбасово. Знаете, у меня такое чувство, что сколько бы клубники у нас не было, все равно польская и испанская будет дешевле. А знаете почему?

- Почему же?

- Потому что на наших прилавках лежат помидоры с Канарских островов, редис из Великобритании. Это как называется? Знаете, все хорошо в Беларуси будет тогда, когда каждый будет заниматься своим делом. Пусть каждый посмотрит в диплом и займется своей профессией.