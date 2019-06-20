«Матери-328» объявили о бессрочной акции протеста 20.06.2019, 10:13

Архивное фото «Радыё Свабода»

Активистки намерены стоять на площади Независимости, пока власти не изменят «антинаркотический» закон.

Родители осужденных по 328 статье Уголовного кодекса Беларуси в пятницу, 21 июня, в 9 часов намерены выйти на площадь Независимости, к «палате представителей» на бессрочную акцию протеста.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила мать одного из осужденных Юлия Островко, сообщает «Новы Час».

«SOS! Всем мамам и папам, родственникам по ст. 328 - у нас есть шанс! Все в пятницу собираемся в 9.00 возле «палаты представителей» с требованием изменения законодательства по ст. 328. Требуем и остаемся на площади, пока не изменят законопроект», - написала она.

Напомним, 13 июня «депутаты палаты представителей» во втором чтении приняли поправки в статью 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств). Изменения касаются снижения нижних границ наказания по 2 и 3 частям 328-й статьи. Сейчас за хранение наркотиков с целью распространения грозит от 3 до 8 лет заключения (ранее минимальное наказание было 5 лет). За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или совершенное повторно, наказание снижено до 6 вместо от 8 лет заключения.

Однако «Матери-328» считают изменения недостаточными и с 13 июня держат голодовку. Они намерены добиваться снижения сроков по 4-й части статьи 328.