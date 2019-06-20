В Беларуси нашли кишечную палочку в российских сырках и эскимо 17 20.06.2019, 12:09

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Опасные молочные продукты нашли в Лиде и Новогрудке.

В Лиде и Новогрудке обнаружили российские молочные продукты с кишечной палочкой. Об этом БелТА сообщила главный государственный инспектор отдела госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта Ирина Квочкина.

Речь идет о глазированных сырках с заменителем молочного жира и мороженом эскимо с заменителем молочного жира.

Продажа этих сырков и мороженого запрещена. Кроме того, специалисты запретили поставки этой продукции в Беларусь, а также остановили и действие декларации о соответствии на территории страны.

По словам Квочкиной, сырки, сделанные из натурального творога и молока, при надлежащих условиях сохраняются до 15 суток, мороженое — шесть месяцев. "Если на упаковке указано, что сроки хранения выше, можно предположить, что в состав входят консерванты и другие компоненты, которые продлевают срок годности. Поэтому следует внимательно читать и анализировать информацию о составе продуктов", — добавила специалист.