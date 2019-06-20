Лукашенко считал его деятельным: что известно о задержанном «мэре» Солигорска 10 20.06.2019, 12:29

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Олег Поскробко

Фото: ctv.by

Независимый профсоюз был готов выйти на протест против действий Поскробко.

По данным МВД Олег Поскробко в должности замминистра ЖКХ «изощренно» получал взятки. Задержали чиновника прямо в здании облисполкома.

Udf.by собрал занимательные факты об этом человеке.

Жестко действовал, возглавляя Центральный район Минска

Олег Поскробко переехал в Минск в 1996 году, поступив в Белорусский государственный технологический университет. Поработав с системе ЖКХ, он в 2012 году был назначен руководителем Администрации Центрального района.

На этом посту Поскробко запомнился среди прочего решительной борьбой за отселение жителей Революционной – улицу в центре Минска власти хотели отреставрировать и преобразить. Владельцы квартир были против переезда и протестовали, но это им не помогло.

«Такая позиция немного собственническая: мол, пока квартира моя — я тут хозяин и ей распоряжаюсь. А если говоришь, что ты заплати миллиард рублей, чтобы сделать реконструкцию дома, то сразу ответ: а я что, виноват, что он развалился? Это, я считаю, неправильно… Потому что это центр города, здесь должно быть красиво и аккуратно», – говорил чиновник.

Работал в министерстве ЖКХ, когда белорусы возмутились тарифами

В начале 2016 года белорусы возмутились цифрами в жировках и руководитель страны потребовал «надеть наручники» тем, кто не превысил доведенные по его распоряжению тарифы. Лукашенко также поручил проанализировать ситуацию с тарифами на ЖКУ и произвести точные расчеты.

2 марта должна была состояться пресс-конференция представителей Министерства ЖКХ, но они в самый последний момент отказались приехать, побоявшись, по всей видимости, ответить на вопросы журналистов. Заявлялось, что Олег Поскробко опаздывает из-за экстренного совещания и будет в пресс-центре через 5-7 минут, но чиновник так и не явился.

До назначения в Солигорск никогда там не был

Приехав в город шахтеров Поскробко признался, что в Солигорске раньше никогда не был. И заявил, что рад тому, что у истоков города стояли грамотные архитекторы.

Независимый профсоюз готов был выйти на шествие против действий Поскробко

Об этом в профсоюзе, имеющем крепкие позиции на «Беларуськалии», заявляли в конце прошлого года. Причина была в дискриминации членов профсоюза на нескольких предприятиях города, кое-где по надуманным причинам отказывали в регистрации ячейки.

В его семье «выборы» были праздником

Олег Поскробко приходил на избирательный участок с супругой и детьми. Говорил, что у него в семье так принято – «выборы» всегда праздник.

«Я разбудил детей рано. Рассказал им, что за день сегодня, для чего нужны выборы, каковы важные функции местных «cоветов депутатов». Убежден, что культуру участия в значимых политических кампаниях в стране людям нужно прививать с детства», – отмечал во время местных выборов руководитель Солигорского района.

Лукашенко напоминал ему о печальной судьбе бывшего мэра Солигорска

Согласовывая назначение Поскробко на должность председателя Солигорского райисполкома, Лукашенко отметил, что тот является одним из деятельных сотрудников группы, занимающейся реформой ЖКХ.

И поставил ему конкуретную задачу:

«Что касается Солигорска, вы знаете, что там произошло с руководителем. Поэтому вам придется поднимать имидж власти в Солигорском районе».

Предыдущий руководитель района Александр Римашевский по официальной информации был задержан при получении взятки. Его осудили на 8 лет, но уже спустя полгода стало известно, что Лукашенко помиловал чиновника.

Повторит ли Поскробко его судьбу?