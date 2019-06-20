закрыть
20 июня 2019, четверг, 15:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Россияне – Путину: Что должно произойти, чтобы вы ушли?

9
  • 20.06.2019, 13:05
  • 7,108
Фото: AFP

О чем россияне спросили президента РФ накануне прямой линии.

Президент России Владимир Путин 20 июня проводит очередную прямую линию, во время которой отвечает на присланные заранее и заданные в эфире вопросы.

Накануне журналисты Настоящего Времени попросили жителей Архангельской области России, Екатеринбурга, Казани и Москвы рассказать, о чем бы они спросили главу государства.

Жителей российской столицы беспокоят вопросы застройки и благосостояния, в Архангельской области люди требуют остановить строительство мусорного полигона, жителей других регионов волнуют вопросы экологии, качества жизни и соблюдения законов.

Москва

"Как так получилось, что за годы вашего правления – а вы у власти уже почти 20 лет – в стране, которая самая большая по размеру, богата природными ресурсами, в которой охват населения высшим образованием гораздо больше, чем где бы то ни было, люди имеют зарплаты в несколько раз ниже, чем в странах, которые только недавно входили в советский блок? – интересуется у президента житель столицы России. – И что еще должно произойти в социальном плане, чтобы вы все-таки ушли от власти?"

"Когда вы, наконец, начнете исполнять свои обязанности?" – обращаются к Путину жители московского района Кунцево. Группа людей протестует против перепланировки кварталов в районе: 28 гектаров земли без конкурса передали группе компаний ПИК, которая должна провести "реорганизацию" территории, почему-то обозначенной в строительной документации нежилой.

Жильцы домов, которых планируют выселить, не согласны с таким решением и отстаивают свои права. Но пока все суды встали на сторону застройщика и московских властей.

"Против нас выступает Росгвардия, которая зарабатывает свои победы в борьбе с пенсионерами, с детьми и с безоружными гражданами. Вот все их достижение. Обратиться нам в Москве уже некуда и уже невозможно. Прежде чем нам браться за булыжники и вилы, просим и требуем у Путина обратить внимание на этот произвол и его прекратить".

Татарстан

Жители двух поселений Зеленодольского района российской республики Татарстан обращаются с предложением своего проекта защиты территорий. Землю в их регионе – единственный в республике резерват ЮНЕСКО – вопреки природоохранному законодательству хотят отдать под карьеры и индивидуальное жилищное строительство.

Шиес

Жители населенных пунктов вблизи станции Шиес в Архангельской области России уже 11 месяцев протестуют против того, чтобы рядом был построен полигон для бытовых отходов из Москвы.

В своем обращении жители города Котлас и поселка Вычегодский требуют обязать руководство Архангельской области соблюдать законодательство и провести референдум о запрете ввоза мусора из других регионов, а также полностью прекратить строительство гигантского полигона.

"Практически все население двух регионов – Архангельской области и Республики Коми – категорически против этого безумного строительства".

Екатеринбург

"Почему наши природные парки под угрозой?" – жителей Екатеринбурга тоже заботят вопросы экологии. Свердловская область России находится на 85-м месте по экологии в стране, сообщают жители региона, и интересуются, есть ли у Путина стратегия решения экологических проблем в России.

В конце мая российская государственная социологическая служба ВЦИОМ обновила методику подсчета доверия политикам. По новой методике сбора данных, рейтинг президента России Владимира Путина составил 72,3%, в то время как недоверие президенту России выразили 23,7%.

По старой методике подсчета, когда респондентам самим предлагалось назвать фамилию политика, которому они доверяют, рейтинг президента за май 2019-го составил 31,2% (именно столько человек прямо назвали фамилию Путина). Это был минимальный показатель за 13 лет. Спустя несколько дней после публикации результатов опроса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от ВЦИОМ объяснения о "корреляции данных". "Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?" – сказал Песков.


популярное за неделю

Мнение

Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип
Раўненне — на Быкава!
Раўненне — на Быкава! Сяргей Законнікаў