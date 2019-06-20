Россияне – Путину: Что должно произойти, чтобы вы ушли? 9 20.06.2019, 13:05

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Фото: AFP

О чем россияне спросили президента РФ накануне прямой линии.

Президент России Владимир Путин 20 июня проводит очередную прямую линию, во время которой отвечает на присланные заранее и заданные в эфире вопросы.

Накануне журналисты Настоящего Времени попросили жителей Архангельской области России, Екатеринбурга, Казани и Москвы рассказать, о чем бы они спросили главу государства.

Жителей российской столицы беспокоят вопросы застройки и благосостояния, в Архангельской области люди требуют остановить строительство мусорного полигона, жителей других регионов волнуют вопросы экологии, качества жизни и соблюдения законов.

Москва

"Как так получилось, что за годы вашего правления – а вы у власти уже почти 20 лет – в стране, которая самая большая по размеру, богата природными ресурсами, в которой охват населения высшим образованием гораздо больше, чем где бы то ни было, люди имеют зарплаты в несколько раз ниже, чем в странах, которые только недавно входили в советский блок? – интересуется у президента житель столицы России. – И что еще должно произойти в социальном плане, чтобы вы все-таки ушли от власти?"

"Когда вы, наконец, начнете исполнять свои обязанности?" – обращаются к Путину жители московского района Кунцево. Группа людей протестует против перепланировки кварталов в районе: 28 гектаров земли без конкурса передали группе компаний ПИК, которая должна провести "реорганизацию" территории, почему-то обозначенной в строительной документации нежилой.

Жильцы домов, которых планируют выселить, не согласны с таким решением и отстаивают свои права. Но пока все суды встали на сторону застройщика и московских властей.

"Против нас выступает Росгвардия, которая зарабатывает свои победы в борьбе с пенсионерами, с детьми и с безоружными гражданами. Вот все их достижение. Обратиться нам в Москве уже некуда и уже невозможно. Прежде чем нам браться за булыжники и вилы, просим и требуем у Путина обратить внимание на этот произвол и его прекратить".

Татарстан

Жители двух поселений Зеленодольского района российской республики Татарстан обращаются с предложением своего проекта защиты территорий. Землю в их регионе – единственный в республике резерват ЮНЕСКО – вопреки природоохранному законодательству хотят отдать под карьеры и индивидуальное жилищное строительство.

Шиес

Жители населенных пунктов вблизи станции Шиес в Архангельской области России уже 11 месяцев протестуют против того, чтобы рядом был построен полигон для бытовых отходов из Москвы.

В своем обращении жители города Котлас и поселка Вычегодский требуют обязать руководство Архангельской области соблюдать законодательство и провести референдум о запрете ввоза мусора из других регионов, а также полностью прекратить строительство гигантского полигона.

"Практически все население двух регионов – Архангельской области и Республики Коми – категорически против этого безумного строительства".

Екатеринбург

"Почему наши природные парки под угрозой?" – жителей Екатеринбурга тоже заботят вопросы экологии. Свердловская область России находится на 85-м месте по экологии в стране, сообщают жители региона, и интересуются, есть ли у Путина стратегия решения экологических проблем в России.

В конце мая российская государственная социологическая служба ВЦИОМ обновила методику подсчета доверия политикам. По новой методике сбора данных, рейтинг президента России Владимира Путина составил 72,3%, в то время как недоверие президенту России выразили 23,7%.

По старой методике подсчета, когда респондентам самим предлагалось назвать фамилию политика, которому они доверяют, рейтинг президента за май 2019-го составил 31,2% (именно столько человек прямо назвали фамилию Путина). Это был минимальный показатель за 13 лет. Спустя несколько дней после публикации результатов опроса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от ВЦИОМ объяснения о "корреляции данных". "Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?" – сказал Песков.