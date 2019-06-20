Бывший глава Интерпола признал свою вину в коррупции 20.06.2019, 14:01

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Мэн Хунвэй был арестован во время поездки в Китай.

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину в коррупции в ходе судебного заседания в Тяньцзине на севере Китая. Об этом 20 июня сообщила партийная газета Коммунистической партии Китая "Женьминь жибао" со ссылкой на бюллетень официальной информации, пишет "Радио Свобода".

Мэн, возглавлявший Интерпол с 2016 года, исчез в сентябре прошлого года во время поездки в Китай. В октябре власти страны сообщили, что он был задержан по обвинениям в получении взяток. Он был исключен из компартии решением Центральной комиссии компартии по проверке дисциплины.

До избрания главой Интерпола Мэн занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая и обладал значительным политическим весом в стране. Его жена настаивает, что уголовное преследование чиновника вызвано политическими причинами. В мае она получила убежище во Франции.