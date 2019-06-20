Сегодня в Новополоцке пройдет встреча с лидерами БНК

Сегодня в Новополоцке пройдет встреча с лидерами БНК1
- 20.06.2019, 14:11
Жители города смогут обсудить ситуацию в Беларуси с Николаем Статкевичем и Евгением Афнагелем.
Об этом cообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.
«В четверг, 20 июня, в Новополоцке состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также одним из лидеров БНК Евгением Афнагелем.
Начало встречи - в 18.00 по адресу: ул. Я. Коласа, д.46, гостиничный комплекс "Дружба" (Конференц-зал).
На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.
Приглашаются все, кому это важно».
Ранее Евгений Афнагель рассказал сайту Charter97.org, как прошла подобная встреча в Молодечно.