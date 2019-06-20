В Беларуси фермеры зовут людей на поле спасать урожай клубники 1 20.06.2019, 14:51

Фото: Оксана БРОВАЧ / kp.by

Чтобы ягоды не гнили на поле, людям предлагают набрать клубники для себя.

В Беларуси этим летом случился настоящий клубничный бум, пишет kp.by. Выращивание этой ягоды стало популярным среди фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Плюс не подвела погода – и урожай превзошел все ожидания: рискует стать самым большим за последние пять лет!

В итоге цена на ягоды обвалилась, а ожидания тех, кто хотел на клубнике заработать, не оправдались. В пиковый момент крупную и красивую клубнику на рынке во Дворце отдавали перекупщикам по 30 копеек за кило! Столько сейчас дают за килограмм мелкой или мятой клубники, которая идет на промышленную переработку в бочку «Белкоопсоюза» - на плодово-ягодное вино.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- У людей гектары клубники. Они нанимают помощников для того, чтобы эти ягоды собрать. Цена часа работы на поле колеблется от 3 до 4,5 рублей. Человек в состоянии выбрать за час 12, максимум 18 кг. Себестоимость товара уже 30 копеек. Заплатили людям по 30, приехали сдали по 20 копеек. Конечно, возмущались! Многие говорили: все, никакой клубники, запахать - и лучше картошку посажу, - объясняет недовольство сельчан Игорь Прокопович, директор клубничного рынка во Дворце в Лунинецком районе.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Заинтересованные организации тут же отчитались, что заготовка ягод идет полным ходом. Только во Дворце за две недели приняли 1,2 тысячи тонн ягод. А всего в стране – около 800 тонн. Малоритский консервный комбинат уже купил 80% от нужного количества ягод по цене 65 копеек за килограмм. Эта клубника пойдет на детское питание. Кроме этого клубнику из Брестской области везут в морозильный туннель в Ивановское райпо, чтобы сохранить ягоды до межсезонья. Там уже хранится около 5 тонн клубники. Часть ягод ушла на экспорт в Россию, хотя там есть и своя, краснодарская клубника.

СОБРАТЬ ЯГОДУ НА ПОЛЕ МОЖНО ЗА 1 РУБЛЬ

Но ягоды не заканчиваются! Неделю назад по городским вайбер-чатам в Бресте стало распространяться такое сообщение:

«Фермерское хозяйство не успевает убирать клубнику, поэтому предлагает всем желающим собрать ее для себя по цене 1 руб./кг. Клубника не мелкая, вкусная, спелая. Тару иметь свою!»

Оказалось, к себе на поле пригласил фермер Николай Шуляк из Брестского района. Европейский подход спас ситуацию: фермер решил проблему с уборкой урожая и сбытом, а люди за приемлемую цену запаслись свежей и крепкой клубникой с грядки.

- Мы позвали людей, чтобы клубника не пропадала на поле. Это хоть какой-то выход, чтобы вернуть затраты. Первые четыре дня, как мы дали объявление, люди ехали массово. Неделю назад по 50 человек в день приезжало! За день собирали 800 – 900 кг. У нас два гектара клубники, и еще меньше четверти поля осталось. Сейчас ягода самая-самая вкусная, что называется, в огне, но народ, видимо, уже наелся, набрался, - рассказывают в фермерском хозяйстве Шуляка.

Зовут людей на помощь и другие фермеры – не хватает людей для уборки урожая в Дрогичинском, Лунинецком, Пружанском районах. Тем временем уже поспела клубника на севере страны - в Витебской области. А на подходе - черника...