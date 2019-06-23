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На марш в Бресте вышли более 400 человек

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  • 23.06.2019, 12:45
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(Обновляется) В городе проходит акция против аккумуляторного завода.

Сегодня в Бресте на традиционную акцию против завода АКБ на площади Ленина вышло более 300 человек, сообщил корреспондент Charter97.org.

«Люди не поверили властям и вместо встречи с «мэром» вышли на площадь», - сообщает корреспондент из Бреста.

В ДК профсоюзов Бреста в это время должна была пройти объявленная властями встреча главы Бреста Александра Рогачука по проблемам экологии и завода АКБ. Но, как отмечают журналисты, зал почти пустой, на встречу никто не пришел.

В 12.50 протестующие начали шествие с площади Ленина по центральным улицам Бреста.

В шествии участвуют более 400 человек - больше, чем во всех предыдущих, сообщает корреспондент Charter97.org.

Шествие растянулось на несколько сотен метров.

«Люди научились не верить чиновникам. Если мэр хочет поговорить с нами - ждем на площади», - говорит один из участников шествия.


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