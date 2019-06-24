В Беларуси хотят ужесточить закон о призыве в армию 28 24.06.2019, 17:20

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Для «уклонистов» закроют границу.

На рассмотрение в "палату представителей" поступил проект закона "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Документ существенно ужесточает правила призыва на воинскую службу и последствия для белорусов, которые не служили в армии без законных оснований.

Разработчики отмечают, что такой документ нужен, потому что военкоматы в последнее время существенно недобирают призывников. В том числе это происходит из-за "уклонистов", которым невозможно лично вручить повестку.

Главные новшества: отсрочка для получения образования будет предоставляться только один раз; вводится понятие "не прошедшие воинскую службу по призыву не имея на то законных оснований"; вводится запрет принимать на госслужбу людей, проигнорировавших призыв без законных оснований; замена работы по распределению службой в армии.

"Еврорадио" внимательно изучило проект закона и разбирает основные нововведения, которые могут вступить в силу уже осенью 2019 года.

1. Отсрочки от армии

Отсрочка от армии для получения образования будет предоставляться только один раз. То есть, если молодой человек отучился в вузе, то перед магистратурой он должен будет отслужить в армии. Если молодой человек отучился в колледже или другом учреждении среднего специального образования, то перед поступлением в вуз он должен будет отслужить в армии.

2. "Не прошедшие воинскую службу по призыву не имея на то законных оснований"

"В случае уклонения граждан, не состоящих в запасе, от призыва на срочную военную службу, службу в резерве до достижения возраста 27 лет или неисполнения ими обязанностей по воинскому учету, установленных настоящим Законом, вследствие чего стало невозможным их оповещение о необходимости явки на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве, районная (городская) призывная комиссия принимает решение о признании таких граждан не прошедшими военную службу по призыву не имея на то законных оснований", – говорится в проекте закона.

Это означает, что человека признают не имеющим законных оснований для непрохождения воинской службы, даже если ответственные лица не смогли вручить ему повестку лично. Достаточным оповещением о призыве будет считаться сам факт отправки повестки призывнику, а если он ее по каким-то причинам не получил, это будут его проблемы.

То же самое касается и офицеров запаса, которые уклоняются от призыва на сборы.

"Существующий порядок обжалования решений призывных комиссий используется гражданами как механизм уклонения от прохождения воинской службы. Умышленное неисполнение без законных оснований воинской обязанности гражданами не является препятствием для занятия ими в дальнейшем должностей государственных служащих, прохождения службы в воинских формированиях и военизированных организациях. Такое положение вещей не коррелирует с наличием конституционной обязанности и священного долга граждан Республики Беларусь по защите Республики Беларусь", – указано в обосновании необходимости принятия проекта закона.

3. Ограничения на выезд из Беларуси

Отсутствие законных оснований для непрохождения службы в армии приведет к тому, что человека внесут в список невыездных из Беларуси. Сейчас так поступают только с уклонистами – теми, кто получил повестку, но проигнорировал призыв.

4. Ограничения на работу

Если человека признают не имеющим оснований для непрохождения службы в армии, его будет запрещено брать на работу:

– на государственную службу;

– в Следственный комитет;

– в МЧС;

– в органы внутренних дел;

– в органы финансовых расследований Комитета госконтроля;

– в Госкомитет судебных экспертиз.

5. Замена работы по распределению службой в армии

Проектом закона предусмотрены изменения в Кодекс об образовании. Предлагается разрешить выпускникам, которым предстоит работа по распределению, вместо распределения отслужить в армии. В этом случае им не надо будет компенсировать вузу деньги, потраченные на обучение:

"Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), добровольно поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь и прослужившие не менее срока обязательной работы, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку".

Закон обратной силы не имеет: нововведения не коснутся тех, кому к моменту его вступления в силу исполнится 27 лет. Но если на момент вступления документа в силу молодой человек уже получил одну отсрочку от армии для получения/продолжения образования, то права на вторую отсрочку у него уже не будет.