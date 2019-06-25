За полгода Лукашенко не смог выбить из России ни копейки 12 25.06.2019, 16:26

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Карикатура: aru.tv

В последнее время глава Кремля только портит белорусскому диктатору настроение.

О главных эпизодах отношений Александра Лукашенко и Владимира Путина последнего времени рассказывает udf.by.

Испорченное настроение под Новый Год

К концу прошлого года стало очевидно, что в отношениях между Минском и Москвой накопился ряд проблем, требующих решения. Белорусские власти считали, что два президента смогут их красиво решить накануне Нового года.

25 декабря Лукашенко с делегацией прибыл в Кремль и на встрече с Путиным откровенно рассказал о своей надежде разобраться со всеми проблемами с наскока: «Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы, и в новый год не тащили старые проблемы».

Но после общения за закрытыми дверями журналистам сообщили: Лукашенко и Путин договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств.

И действительно: через четыре дня Лукашенко вновь был у Путина в Кремле. По всей видимости, для Лукашенко эта встреча стала полным разочарованием и испортила ему новогоднее настроение. Президенты проблем не решили, а только смогли договориться о создании двусторонней группы в правительствах.

Лукашенко стал жить новой надеждой: «Думаю, что после рождественских праздников мы готовы, как и россияне, работать».

Чтобы отвлечь внимание от полного провала миссии руководителя Беларуси, государственные телеканалы повеселили зрителей кадрами о подарке Путину в виде нескольких мешков картошки.

Через месяц Лукашенко признался о том, о чем все и так подозревали: на переговорах с Путиным он поднимал вопрос о компенсации в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере России.

Четыре вечера в Сочи

В конце января Лукашенко и Путин созвонились, и пресс-служба руководителя Беларуси засверкала оптимизмом: президенты договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле.

12 февраля самолет Лукашенко приземлился в Сочи, и началось его долгое общение с Путиным вживую. Помимо официальных мероприятий у президентов были возможности поговорить откровенно без лишних глаз «пиджаков». 13 февраля они катались на лыжах, 14-го – пили чай, 15-го играли в хоккей за одну команду.

В последний день вояжа журналисты едва узнали Лукашенко. Судя по его словам, за несколько дней он даже не осмелился поднять перед Путиным проблему налогового маневра:

«Она действительно существует. Но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня».

Более того, Лукашенко рассказал о достигнутой договоренности с российским президентом подумать о развитии отношений в рамках "союзного государства".

По итогам нескольких дней в Сочи Путин заставил Лукашенко продемонстрировать свое полное бессилие.

Путин почувствовал себя виноватым

Пока двусторонняя группа продолжала почти тайную работу, в отношениях Минска и Москвы возникла новая проблема. В апреле по нефтепроводу из России на белорусские НПЗ поступила «грязная» нефть. В том числе этот вопрос дал Лукашенко основание переговорить с Путиным на полях II форума международного сотрудничества «Пояс и путь».

Через несколько недель Лукашенко нахваливал российского президента:

«Мы разговаривали в Пекине с Путиным о том, что виновные должны ответить. И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко. Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил (что редко бывает) для разборок».

По всей видимости, Лукашенко рассчитывал на солидную компенсацию со стороны Москвы хотя бы по этому вопросу. Но вновь оказался разочарован. В России потери белорусской стороны оценили заметно ниже, чем здесь.

В результате в конце июня стало известно, что сумму компенсации Беларуси потерь от некачественной российской нефти можно будет определить только по итогам 2019 года – этой задачей займется совместная рабочая группа.

Красивая дата для перезагрузки отношений

Очередную попытку додавить Путина по общим глобальным темам Лукашенко предпринял в конце мая в Нур-Султане. Было сообщено, что Путин и Лукашенко дали поручение правительствам до 21 июня найти по всем вопросам них точки соприкосновения.

Если бы это произошло, то стало бы красивым жестом – в этот день в Минске открывались II Европейские игры. Но приехав к Лукашенко на встречу, российский премьер Дмитрий Медведев умыл руки: правительства оставили самые сложные вопросы интеграционной повестки для президентов. Иными словами Москва при переговорах рабочих групп на уступки не пошла.

Как будто бы стараясь замаскировать провал для белорусской стороны, Лукашенко заявил, что решения проблем и не ждал:

«Уже когда будет Форум регионов на родине у вас (в середине июля), мы с ним (Путиным) поедем на Валаам молиться. И там дополнительно обсудим. Вот такой примерно был план. Это наметки только».

Вот так Путин подвел Лукашенко под монастырь – и в буквальном смысле (Валаам известен, прежде всего, Спасо-Преображенским монастырем), и в переносном. За год до президентских выборов в Беларуси Лукашенко остался без существенной финансовой поддержки Москвы, которая на уступки упорно не идет.