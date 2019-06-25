Генпрокуратура: В суд направлено новое «дело медиков» 1 25.06.2019, 19:34

Обвиняемых - 21 человек.

- Сейчас направлено дело в Минский городской суд, оно самое крупное по количеству обвиняемых: 21 человек, из них 8 представителей здравоохранения, - рассказал во вторник журналистам заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает kp.by.

Среди фигурантов уголовного дела - директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Столяров, его заместитель Зинченко, гендиректор предприятия "Белфармация" Гнитий.

Напомним, Вячеслав Гнитий был задержан около года назад. В КГБ тогда заявили, что из-за схем коррупционных закупок цены на лекарства и медицинское оборудование иногда необоснованно завышали на 10 - 60% и даже на 100%. Кстати, по словам Алексея Стука, никто из осужденных медиков не обращался с ходатайством о помиловании.