Петиция против нового закона о призыве набрала 10 тысяч подписей за сутки 13 26.06.2019, 10:16

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Это настоящий рекорд.

10 тысяч подписей собрано на сайте petitions.by против законопроекта о значительном сокращении отсрочек от армии, который в среду собирается рассмотреть «палата представителей».

Петицию уже направили «депутатам». Она имеет название «Против создания неравнозначны условий получения образования в связи с необходимостью прохождения военной службы», сообщает nn.by.

Законопроект предусматривает, что отсрочкa от службы будет предоставляться только один раз, или для получения высшего образования, но она не будет даваться, когда человек закончил колледж и поступает в вуз, предоставляться для магистратуры или аспирантуры (исключение - если на обучение направляют государственные органы) .

Также предусматривается ограничение на выезд за границу тех, кто уклоняется от мероприятий призыва.