В Беларуси в первом чтении приняли новый закон о призыве в армию 24 26.06.2019, 15:07

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(обновлено) Перед «голосованием» министр обороны заявил об острой нехватке призывников.

26 июня "депутаты" "палаты представителей" поддержали в первом чтении законопроект об отсрочке от армии, сообщает БелТА.

Перед этим в своем выступлении министр обороны Андрей Равков заявил об острую нехватку призывников. В случае принятия закона армия получит дополнительно до 5 тысяч молодых людей, отметил он.

Законопроект предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в Беларуси будут предоставлять только один раз. Законопроектом предусмотрено: если отсрочкой студент уже воспользовался, то на время службы в Вооруженных Силах он должен взять академический отпуск.

Кроме того, проектом предусмотрено, что тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на государственную службу, а также в органы внутренних дел, МЧС, СК, ГКСЭ и так далее.

В соответствии с проектом закона планируется введение временного ограничения на выезд из Беларуси для граждан, не являющихся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняющих обязанности по воинскому учету.

Они не сообщают в военкоматы сведения об изменении места жительства или месте пребывания. Из-за этого невозможно оповестить их в срок призыва.

Законопроект предоставляет право районной (городской) призывной комиссии и военным комиссарам принимать решение о признании граждан не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

В случае с комиссиями речь идет о молодых людях до 27 лет, которые не состоят в запасе, уклоняются от призыва, службы в резерве, не исполняют свои обязанности по воинскому учету.

Военные комиссары такие решения будут принимать в отношении зачисленных в запас, если они до достижения 27-летнего возраста уклоняются от призыва или не исполняют свои обязанности по воинскому учету.

Как поясняли ранее "депутаты", запрет на выезд будет действовать, если гражданин был надлежащим образом уведомлен о явке в военный комиссариат и не прибыл без уважительных причин. Уклониста уведомят, что ему запрещен выезд заграницу. Решение должно быть вручено ему в руки. После этого его можно будет обжаловать в течение недели. Когда молодому человеку исполнится 27 лет, запрет будет снят.

Подготовка законопроекта вызвала острую реакцию в белорусском обществе. В интернете против законопроекта было собрано более 10 тысяч подписей.