«Палаточник» предложил призывать в армию до 40 лет 25 26.06.2019, 16:11

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Во время обсуждения нового закона предложили изменить призывной возраст.

26 июня «депутаты» «палаты представителей» поддержали в первом чтении новый закон о военнообязанных, который ужесточает процедуру призыва.

Во время обсуждения отличился «депутат» Рассохо из Мозырского округа, который предложил не ограничивать призыв 27-ю годами, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Сказал, что можно и до 30-ти, 40-ка призывать.