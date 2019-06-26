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«Палаточник» предложил призывать в армию до 40 лет

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  • 26.06.2019, 16:11
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Во время обсуждения нового закона предложили изменить призывной возраст.

26 июня «депутаты» «палаты представителей» поддержали в первом чтении новый закон о военнообязанных, который ужесточает процедуру призыва.

Во время обсуждения отличился «депутат» Рассохо из Мозырского округа, который предложил не ограничивать призыв 27-ю годами, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Сказал, что можно и до 30-ти, 40-ка призывать.


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