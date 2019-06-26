«Палаточник» предложил призывать в армию до 40 лет

«Палаточник» предложил призывать в армию до 40 лет25
- 26.06.2019, 16:11
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Во время обсуждения нового закона предложили изменить призывной возраст.
26 июня «депутаты» «палаты представителей» поддержали в первом чтении новый закон о военнообязанных, который ужесточает процедуру призыва.
Во время обсуждения отличился «депутат» Рассохо из Мозырского округа, который предложил не ограничивать призыв 27-ю годами, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».
Сказал, что можно и до 30-ти, 40-ка призывать.