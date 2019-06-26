Уличный опрос: нужен ли в Беларуси призыв в армию? 6 26.06.2019, 19:12

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Большинство белорусов выступают за контрактную систему.

26 июня «палата представителей» рассматривает проект закона об изменениях в порядке призыва в армию.

В законопроекте предлагается давать отсрочку от армии только один раз. Тех, кто проигнорировал призыв без законных оснований, могут не принимать на государственную службу и т. д.

Нужен ли в Беларуси вообще призыв в армию? С этим вопросом «Еврорадио» обратилось к людям на улицах Минска: