В правительстве РФ предложили замедлить интернет в 625 раз 11 26.06.2019, 20:02

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Закон о «суверенном интернете» может замедлить скорость доступа в сеть до уровней dial-up модемов середины 1990-х.

Закон о «суверенном интернете», который частично вступает в силу в ноябре, а полностью заработает с 2021 года, может замедлить скорость доступа в сеть более чем в 600 раз - до уровней dial-up модемов середины 1990-х.

К такому выводу пришла рабочая группа Российского союза промышленников и предпринимателей, проанализировав подзаконные акты Минкомсвязи, описывающие порядок централизованного управления сетью и требования к оборудованию, которое будет использоваться для суверенизации интернета.

В частности, с 2021 года российские провайдеры будут обязаны использовать национальную систему доменных имен. При этом предельное время задержки при обращении к системе, по нормам Минкомсвязи, должно составлять до 5 минут, приводит РБК выводы РСПП. Столько может занимать только обращение к сайту, без прогрузки информации.

Это в 625 раз медленнее, чем сейчас: у большинства российских провайдеров пинг к американскому серверу DNS не превышает 8 миллисекунд.

Ряд требований министерства и вовсе невыполнимы, считают в РСПП. Так, технические средства, которые используются для определения, какому сетевому адресу соответствует определенное доменное имя, должны взаимодействовать с информационными системами органов и организаций по всей стране.

Но на 1 января в России было более 3,74 млн организаций, большинство из которых использует по нескольку информационных систем (бухгалтерского, кадрового учета и т.д.). Кроме того, такие системы могут не поддерживать возможность работы в интернете, содержать данные, относящиеся к государственной, банковской и другим видам тайн.

Кроме того, документы требуют вносить информацию о сбоях в работе технических средств, софта и средств связи в специальный журнал, но не ясно, какие именно средства являются предметом регулирования. В РСПП указывают, что средства связи осуществляют триллионы операций, а выполнение требований проекта может привести к снижению скорости передачи информации и невозможности предоставить доступ к интернету. Модернизация этих средств может стоить десятки миллиардов рублей и потребует не менее двух лет.

Представитель Минкомсвязи отказался комментировать замечания РСПП, отметив, что они пока не получили письмо союза.

Из информации на Regulation.gov.ru следует, что Минкомсвязь частично учла замечания союза: пункт о предельной пятиминутной задержке при обращении к Национальной системе доменных имен будет изъят из приказа.