NEXTA – о новых правилах призыва в армию: Повторяется история с «тунеядцами» 11 27.06.2019, 8:54

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СТЕПАН СВЕТЛОВ

Популярный блогер видит выход в забастовке.

26 июня «палата представителей» в первом чтении проголосовала за новый закон о призыве в армию. Законопроект предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в Беларуси будут предоставлять только один раз. Также для «уклонистов» закроют границу.

Кроме того, проектом предусмотрено, что тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на государственную службу, а также в органы внутренних дел, МЧС, СК, ГКСЭ и так далее.

Как белорусы относятся к этому нововведению? Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к блогеру Степану Светлову, известному как NEXTA, который активно освещал события, связанные с новым законом в своем Telegram-канале.

- Этот закон совершенно неактуален для Беларуси. Очень странно, что «парламент» начал его так экстренно рассматривать, делая это под «шумок» Европейских игр, когда все студенты в разъездах и никто не понимает, что произошло. Вместо того, чтобы в стране было больше людей с со степенью магистра, вместо того, чтобы растить перспективную молодежь, власть делает все, чтобы она отсюда поскорее уехала.

И так уже около 1,5 миллионов белорусов выехали из страны, работают и учатся за границей. Кто захочет отдавать полтора года на идиотизм, который происходит в лукашенковской армии?

Унижения, стрелять дают только несколько раз за все время службы, из-за тупых приказов солдаты гибнут под колесами военной техники. Лукашенко сказал, что у нас мало людей служит — власти бросились исполнять. В такой форме большинство белорусов этот закон не примет.

- Какой имидж у белорусской армии среди молодых людей?

- Я могу говорить за большинство. Понятное дело, что есть люди, которые не особо интересуются общественной жизнью и у них другое отношение к армии. «Каждый мужик должен отслужить» — и все такое. Более образованные и перспективные люди понимают, что это трата времени и ничему хорошему там научить не могут. Видят, что там происходит и я об этом пишу в своем Telegram-канале. Получается, что большинство молодежи не хочет служить.

- Не кажется странным то, что власти решили увеличить количество призывников за счет молодых людей, у которых есть амбиции и они хотят продолжать обучение?

- У них просто нет своего мнения. Лукашенко сказал, что «у нас мало людей служит» — они принялись исполнять его указ любыми методами. Если дойдет до протеста» — Лукашенко скажет «что же вы наделали, надо было подходить к людям по-другому». В общем, повторится история с «тунеядцами». Не думаю, что чиновники что-то от себя там придумывают. Им поступила задача — они ее выполняют и стараются это сделать в кратчайшие сроки, пока студенты выехали домой.

- Новый закон активно обсуждался среди белорусов. За один день петиция против отмены отсрочки собрала 10 тысяч подписей. Белорусов так сильно зацепила эта тема?

- Очень много студентов сидит в соцсетях, Telegram развивается, удалось мобилизовать молодых людей в короткие сроки. В тоже время, стоило мне вчера написать, что петиции в нашей стране не работают, как меня начали обвинять в «измене моральным принципам», «двойных стандартах», говорили, что «ты в свои двадцать лет ничего не понимаешь», даже сказали, что у меня «комплекс хартийца».

А сегодня, как мы видим, власти с высокой колокольни плевали на все эти петиции и комментарии в интернете.

- Какой же выход?

- Я вижу его в идее с забастовкой. Она, в принципе, не новая. Если продолжать борьбу только в интернете — то властям это выгодно. Они понимают, что дальше возмущений в интернете это все не пойдет. Я провел в своем Telegram-канале опрос, который показал, что 23% процента белорусских студентов готовы к забастовке, 28% cказали, что поддержат ее, если она будет массовой. Получается, что около 50% белорусских студентов готовы принять участие в забастовке, если она будет массовой. Понятно, что в Беларуси такого еще не было, поэтому сложно говорить, будут ли люди бастовать.

Для осуществления этой идеи нужно работать со студентами, рассказывали информацию о забастовке своим друзьям, чтобы была настоящая массовость. Когда и у студентов, и у чиновников, и у «гэбни» появится осознание, что это действительно массово, то этот закон просто отменят, либо перенесут, как это было с «тунеядцами».

Хочется вспомнить древнюю притчу. Старец попросил своих детей разломать веник пополам, то у них ничего не получилось. Когда они его развязали и начали ломать каждую соломинку отдельно — все получилось. Так же и со студентами. Будут два-три человека — их отчислят и забудут, будет весь курс — все будет куда более реально, если бастовать будет целый университет — это напуга-ет власти.

- В какой белорусской армии вы готовы были бы служить?

- Во-первых, полтора года — это очень много. Думаю, что шести месяцев вполне бы хватило. В перспективе — профессиональная армия, где служат по контракту. А второй вариант — летние сборы, но при условии, что там будут заниматься чем-то действительно полезным и тебя научат защищать Родину.

Появляется еще один вопрос: есть ли смысл от этой армии, если с единственной страной, которая несет нам угрозу, мы проводим совместные парады?