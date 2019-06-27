В Минске появились плакаты «Свободу Полиенко!» 27.06.2019, 10:37

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Надписи в поддержку политзаключенного можно увидеть в центре столицы.

В центре Минска появились плакаты с требованием освободить политзаключенного Дмитирия Полиенко, сообщает телеграм-канал «Баста».

В октябре 2016 года Дмитрия Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой по фальсифицированному обвинению в нападении на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», прошедшего в Минске ранее.

Следующий раз Дмитрий Полиенко попал за решетку в разгар тунеядских протестов весной 2017 года. Суд отменил отсрочку и отправил его отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию.

20 марта 2019 года активист был снова арестован по подозрению в «особо злостном хулиганстве». Сейчас Дмитрий находится в СИЗО №1 Минска в ожидании суда.

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