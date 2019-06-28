В России задержали топ-менеджера компании «Рольф» 2 28.06.2019, 11:17

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Фото: ТАСС

В течение ближайших двух суток топ-менеджеру крупнейшего автодилера в России выставят обвинение.

Сотрудники правоохранительных органов РФ допросили и задержали на 48 часов члена совета директоров группы «Рольф» Анатолия Кайро, сообщил РБК источник, близкий к компании. Ожидается, что в течение ближайших двух суток топ-менеджеру будет предъявлено обвинение.

Факт задержания Кайро подтвердил руководитель направления PR «Рольфа» Павел Носов.

На допросе побывала и генеральный директор компании Светлана Виноградова. Ее после общения со следователями отпустили домой.

Накануне стало известно о том, что в автоцентрах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли следственные действия. По словам представителя компании, сотрудники СКР блокировали работу отделений и препятствовали операционной деятельности. В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года. «Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги», — описывал он суть претензий правоохранительных органов РБК.

Позднее в тот же день СК сообщил об уголовном деле в отношении создателя компании Сергея Петрова. Его подозревают в валютных операциях по переводу средств на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Носов рассказал журналистам, что вопросы у правоохранительных органов возникли к сделке, заключенной в 2014 году. Тогда «Рольф» выкупил у своей материнской компании Panabel Limited, зарегистрированной на Кипре, акции «Рольф Эстейт», которая до этого существовала как отдельная компания. «У следствия есть вопросы к сумме этой сделки. Они считают, что сумма завышена, хотя у нас есть независимая оценка. Мы будем защищать свою позицию в рамках закона, предоставляя доказательства, которые у нас есть. Независимая оценка «Рольф Эстейт» — главный из них», — заявил Носов.