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Как власть экономит на пенсиях белорусов

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  • 29.06.2019, 9:42
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Что следовало бы включать в страховой стаж?

Минобороны подняло вопрос о том, чтобы службу в армии засчитывали в страховой стаж. «Военное ведомство непременно с неуклонной твердостью проведет в жизнь предложения по повышению социального статуса солдата», говорится на сайте министерства.

Министры труда и финансов уже скептически отреагировали на эту инициативу, ссылаясь на то, что «в двадцать лет не думают про пенсию», а «в страховой стаж можно включать только те периоды, в течение которых уплачиваются взносы в ФСЗН», пишет zautra.by.

Сейчас в страховой стаж засчитывают только годы работы по найму или самостоятельной занятости, когда наниматель или сам человек платили взносы в Фонд соцзащиты населения. Служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, обучение в университете, уход за близким с инвалидностью или лицом старше 80 лет учитываются только в трудовом стаже.

Какие из этих позиций следовало бы включать в страховой стаж?

Служба в армии

Аргумент:  Она нужна государству, а служащий теряет время, которое мог бы посвятить карьере

Служить в армию белорусские мужчины уходят не по своему желанию, делать это их обязывает закон. В это время они не могут где-то работать и платить взносы на будущую пенсию. Поэтому было бы вполне справедливо учитывать годы, которые мужчины отдают «долг родине», как полноценную работу.

За то время, пока мужчина проходит воинскую службу, он в определенной степени теряет квалификацию, полученную в учебном заведении, и время, которое мог бы посвятить карьере. Он становится менее конкурентоспособным на рынке труда, отмечает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

− Сегодня сложно повысить интерес молодых людей к военной службе, учитывая различные прецеденты и громкие дела. Когда одновременно с ними срок службы не включается в трудовой стаж, это еще больше демотивирует людей, − говорит Мария Акулова.

Уход за людьми с инвалидностью и пожилыми

Аргумент: Если бы ухаживающие выбрали работу, государство тратило бы на уход за их подопечными большие деньги

Как правило, люди оформляют постоянный уход за ребенком с инвалидностью, взрослым с инвалидностью первой группы и родственником старше 80 лет.

Уход за близким с инвалидностью − это очень непростой труд как с психологической, так и с физической точки зрения. Эксперты подчеркивают, что это порой более сложная работа, чем обычная трудовая занятость.

С одной стороны, государство справедливо пропагандирует подход, когда люди не отказываются от детей и других родственников с инвалидностью, а с другой – не засчитывает эти годы в страховой стаж, тем самым показывая, что этот уход не считается полноценным трудом.

− Если следовать такой логике (то есть не засчитывать уход за человеком с инвалидность в страховой стаж), то государство должно предоставлять семьям соответствующие услуги и специалистов по уходу за такими людьми, − считает Мария Акулова.

Ухаживающий за близким с инвалидностью не имеет права одновременно работать. Как же он может в эти годы наработать стаж?

− Уход за детьми и взрослыми с инвалидностью не просто работа, но и социально важная задача, − говорит правовой инспектор независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Леонид Судаленко.

Если бы эти люди вышли на работу, то уход за их близкими лег бы на плечи социальных служб, а также работников домов престарелых или интернатов.

Уход за ребенком

Аргумент: Ведь повышение рождаемости – «наше все»

Конечно, семья рожает ребенка для себя и должна рассчитывать свои силы. Но представители власти на разных уровнях постоянно твердят о важности повышения рождаемости.  Если для правительства демография имеет столь важное значение, то правильно создать для семей соответствующие условия.

«Поднять» маленького ребенка – это не отдых, а большой труд, признает Леонид Судаленко.

− Я как многодетный отец знаю, чего стоило моей жене заниматься детьми. Она не сидела в декрете по три года. Но если бы сидела, ей бы девять лет из страхового стажа вычли, поскольку у нас трое детей, − говорит он.

Мария Акулова считает, что включение отпуска по уходу за ребенком в страховой стаж было бы актуальной мерой в том случае, если власти решат сократить декретный период. Это сгладило бы ситуацию.

− Снижение декретного периода может быть негативно воспринято обществом и в какой-то мере сказаться на рождаемости. И чтобы коэффициент фертильности не снизился по сравнению с текущим уровнем, нужно будет ввести другое благо, −  объясняет эксперт.

Высшее образование – спорный момент

Аргумент: Ведь это не обязанность, а благо

Более спорный, по мнению экспертов, вопрос высшего образования. Получать ли его, каждый человек решает сам, и учится он для себя – для будущей профессии, зарплаты, статуса. В этом случае нет той социальной составляющей, которая присутствует в предыдущих, нет вклада в поддержку социально менее защищенных слоев населения.

Пригодится ли белорусам наработанный ими стаж – вопрос открытый

Эксперт BEROC отмечает, что через 20-30 лет пенсионная система не будет существовать в ее нынешнем виде, а гарантированная государством пенсия будет иметь совсем небольшой размер.

Независимо от решений правительства о том, что и как включать в страховой стаж для назначения будущей пенсии, самим работникам стоит использовать любую возможность, чтобы обеспечить себя сбережениями на старость.


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