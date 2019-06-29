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Играющая в футбол собака стала звездой Сети

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  • 29.06.2019, 17:55

Пес ловко и умело ведет мяч по полю.

Многие собаки любят играть с мячом, но животное по кличке Куки относится к спорту более чем серьёзно, пишет 120.su.

Кадры, снятые в Дублине (Ирландия), показывают, как Куки решила присоединиться к юным футболистам, и, отняв у подростков мяч, принялась ловко и умело вести его по полю.

Спортивные таланты собаки удивляют всех, кто её видит, а некоторые люди даже дали животному шутливую кличку и зовут её «собачьим Лионелем Месси».


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