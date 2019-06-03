Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию 3.06.2019, 13:19

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Фото: AP

Накануне президент США сказал, что его поездка будет «очень интересной».

Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с двухдневным визитом, программа которого включает встречу с королевской семьей, государственный прием и переговоры с уходящим премьер–министром Терезой Мэй, сообщает «Голос Америки».

Покидая Белый дом, Трамп сказал, что поездка будет «очень интересной», и что он считает, что у США и Великобритании есть возможность выработать «очень крупное торговое соглашение» в ближайшем будущем.

Визит президента США в Великобританию проходит на фоне политических потрясений в этой стране. В мае Мэй объявила об уходе в отставку после того, как ей не удалось завершить выход страны из ЕС.

Процессом, у которого нет ясного пути к урегулированию в связи с резкими разногласиями сторон, займется ее преемник.

Трамп публично поддержал бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона и заявил журналистам вечером в воскресенье, что в ходе визита в Лондон он может встретиться с Джонсоном и сторонником «Брексита» Найджелом Фаражем.

Визит Трампа в Европу также будет включать церемонии по случаю юбилея высадки союзников в Нормандии, которые пройдут в Великобритании и Франции, а также остановку в Ирландии.