В Финляндии лиса победила на «детских выборах» в Европарламент 3.06.2019, 15:14

На втором месте оказался снежный барс.

Лиса Кииру стала победительницей первых национальных «детских выборов» в Европарламент, которые прошли в Финляндии. В голосовании приняли участие 12 266 детей, пишет «Европульс».

В день голосования дети вместе с родителями могли отправиться на избирательные участки и на пунктах детского голосования отдать свой голос за одного из шести выдуманных кандидатов-зверей. У каждого кандидата были свои уникальные черты. Например, отличительная черта победительницы-лисы – умение быстро решать проблемы.

Голоса распределились почти поровну. У Кииры оказалось почти 2,6 тысячи голосов, занявший второе место ирбис Ильвес получил 2,2 тысячи голосов; лошадь Хелми – 2 тысячи голосов и 3-е место.

На сайте «детских выборов» уже появились задания от победительницы для детей – лабиринт и раскраска. Также депутаты Европарламента от Финляндии передадут своим коллегам послание от Кииры. Основная его идея в том, чтобы депутаты чаще думали об интересах детей, когда принимают решения – особенно такие, которые коснутся будущих поколений, например, в отношении климатической политики.

Организаторы «детских выборов» планируют проводить детские выборы и на следующих общенациональных выборах. Первым в Финляндии детские выборы провел город Пори на местных муниципальных выборах в 2017 году.