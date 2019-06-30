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Фотофакт: Лидеры БНК встретились с жителями Светлогорска

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  • 30.06.2019, 14:53
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Встреча прошла на Центральной площади.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель посетили Светлогорск.

Об этом сообщила активистка экологических протестов в Светлогорске Елена Маслюкова.

Лидеры БНК встретились с жителями города, которые каждое воскресенье в 12:00 собираются на Центральной площади, чтобы покормить голубей и поговорить про строительство китайского химического завода.

«В Светлогорске сегодня тоже кормят голубей. Нас стало больше», - написала активистка.


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