Как могут пересмотреть взносы в ФСЗН? 9 30.06.2019, 18:28

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Бюджет ФСЗН, из которого выделяют деньги на пенсии и пособия, в первом квартале этого года исполнен с дефицитом.

Власти намерены заняться назревшими вопросами со страховыми взносами в ФСЗН. Так, в сентябре на заседании общественно-консультативного совета при ведомстве намерены обсудить проект закона об уплате взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты, сообщается на сайте Минтруда. Напомним, ранее правитель раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН, а чиновники начали готовить проект указа по соцстрахованию, пишет tut.by.

«За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце прошлого года Александр Лукашенкона очередном совещании с руководством Совмина. На совещании тогда обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании». Правитель подчеркнул, что любые изменения в социальном обеспечении населения нужно тщательно продумывать.

Как могут пересмотреть взносы в ФСЗН?

Накануне заместитель председателя КГК Александр Курлыпо предложил обязать членов наблюдательных советов банков и других акционерных обществ уплачивать взносы в ФСЗН. Ранее в Госконтроле отмечали, что повышение наполняемости бюджета фонда возможно за счет повышения для отдельных плательщиков размеров обязательных страховых взносов по пенсионному страхованию и льгот, установленных при начислении по высокооплачиваемым работникам. Так, взносы по пенсионному страхованию не начисляют на часть дохода высокооплачиваемых работников резиденты ПВТ, индустриального парка «Великий камень» — на часть дохода, превышающую ее однократный размер.

Еще один вариант, как решить вопрос с бюджетом ФСЗН, — пересмотр страховых взносов. В Минфине ранее говорили о варианте снизить нагрузку по взносам в ФСЗН для предприятий, а для работников — повысить. Этот вариант также обсуждался на недавнем семинаре, организованном БСПН имени Кунявского.

Однако в Минтруда в июне заявили, что «предложения по данному вопросу пока не выработаны». Никакой конкретики по этому вопросу в ведомстве не предоставили.

Бюджет ФСЗН, из которого выделяют деньги на пенсии и пособия, в первом квартале этого года исполнен с дефицитом. Расходы превысили доходы почти на 5,2 миллиона рублей. По итогам января-мая, по данным Минтруда, профицит составил 78,3 миллиона рублей.

Почему возник дефицит средств в ФСЗН, о котором говорил правитель?

В Госконтроле ранее поясняли, почему возник дефицит средств в ФСЗН.

— С 2013 года бюджет фонда испытывал недостаток собственных средств для осуществления выплат пенсий, пособий, который до 2015 года покрывался за счет остатков предыдущих лет. А с 2015 года — субвенциями из республиканского бюджета, — отметил заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая в парламенте. — Недостаток собственных средств бюджета фонда привел к снижению темпов роста средней пенсии по возрасту к номинально начисленной заработной плате. В результате соотношение данных показателей сократилось с 43,3% за 2010 год до 37,6% за 2017 год.

На наполняемость бюджета фонда влияют несколько факторов, в первую очередь — сокращение численности занятого в экономике населения, прирост численности получателей социальных выплат из-за складывающихся демографических процессов и недостижение запланированного уровня зарплаты в среднем по стране, отмечали ранее в Госконтроле.

— За последние 8 лет соотношение занятых в экономике и количество получателей пенсий сократилось с 1,9 в 2010 году до 1,68 в 2017-м, — отмечал Александр Курлыпо. — Кроме того, негативное влияние на уровень доходов бюджета фонда оказало наличие безработицы и вынужденной неполной занятости работников организаций. Отрицательное влияние на исполнение доходной части бюджета фонда также оказало наличие просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов.

Еще один из проблемных вопросов — хроническая задолженность некоторых предприятий по взносам в ФСЗН. Так, на начало апреля 982 предприятия и индивидуальных предпринимателя не смогли вовремя уплатить взносы. Общая сумма долга превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.

Сколько субвенций намерены перечислить в ФСЗН в этом году?

На нынешний год власти запланировали исполнение бюджета ФСЗН с профицитом в 223,8 миллиона рублей по средствам профессионального пенсионного страхования. Доходы фонда должны составить почти 15 миллиардов 55 миллионов рублей, а расходы — 14 миллиардов 831 миллион рублей.

Чтобы обеспечить своевременное финансирование всех расходов, в бюджет фонда на этот год намерены перечислить из госбюджета 410 миллионов рублей. Эти субвенции пойдут на выплату трудовых пенсий, пособий, мероприятия по обеспечению занятости населения и детского санаторно-курортного лечения и оздоровления. На прошлый год эта сумма была запланирована на уровне 686 миллионов рублей.

Между тем в 2018 году доходная часть бюджета ФСЗН была исполнена на 99,3% от утвержденного годового плана, сообщал ранее Минфин. Так, поступления в ФСЗН за 2018 год составили 13 миллиардов 906,4 миллиона рублей, а планировалось, что эта сумма составит 14 миллиардов 4,1 миллиона рублей.

При этом бюджет фонда по итогам прошлого года был исполнен с профицитом в 308,6 миллиона рублей (изначально планировался профицит почти в 188 миллионов рублей). Выйти в плюс удалось за счет расходной части, которая была исполнена на 98,5%. За прошлый год планировалось потратить из бюджета фонда 13 миллиардов 809,1 миллиона рублей, а по факту получилось 13 миллиардов 597,8 миллиона рублей. Более подробная отчетность, как планируется, будет обнародована позже.

В 2017 году, к примеру, общая сумма поступлений фонда из всех источников составила 12,4 миллиарда рублей. При этом собственные доходы бюджета фонда составили 11,2 миллиарда рублей. Это на 8% больше, чем в 2016-м. Остальные средства бюджета фонда — субвенции и межбюджетные трансферы из республиканского бюджета.