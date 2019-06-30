закрыть
30 июня 2019, воскресенье, 20:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как могут пересмотреть взносы в ФСЗН?

9
  • 30.06.2019, 18:28
  • 2,872

Бюджет ФСЗН, из которого выделяют деньги на пенсии и пособия, в первом квартале этого года исполнен с дефицитом.

Власти намерены заняться назревшими вопросами со страховыми взносами в ФСЗН. Так, в сентябре на заседании общественно-консультативного совета при ведомстве намерены обсудить проект закона об уплате взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты, сообщается на сайте Минтруда. Напомним, ранее правитель раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН, а чиновники начали готовить проект указа по соцстрахованию, пишет tut.by.

«За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце прошлого года Александр Лукашенкона очередном совещании с руководством Совмина. На совещании тогда обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании». Правитель подчеркнул, что любые изменения в социальном обеспечении населения нужно тщательно продумывать.

Как могут пересмотреть взносы в ФСЗН?

Накануне заместитель председателя КГК Александр Курлыпо предложил обязать членов наблюдательных советов банков и других акционерных обществ уплачивать взносы в ФСЗН. Ранее в Госконтроле отмечали, что повышение наполняемости бюджета фонда возможно за счет повышения для отдельных плательщиков размеров обязательных страховых взносов по пенсионному страхованию и льгот, установленных при начислении по высокооплачиваемым работникам. Так, взносы по пенсионному страхованию не начисляют на часть дохода высокооплачиваемых работников резиденты ПВТ, индустриального парка «Великий камень» — на часть дохода, превышающую ее однократный размер.

Еще один вариант, как решить вопрос с бюджетом ФСЗН, — пересмотр страховых взносов. В Минфине ранее говорили о варианте снизить нагрузку по взносам в ФСЗН для предприятий, а для работников — повысить. Этот вариант также обсуждался на недавнем семинаре, организованном БСПН имени Кунявского.

Однако в Минтруда в июне заявили, что «предложения по данному вопросу пока не выработаны». Никакой конкретики по этому вопросу в ведомстве не предоставили.

Бюджет ФСЗН, из которого выделяют деньги на пенсии и пособия, в первом квартале этого года исполнен с дефицитом. Расходы превысили доходы почти на 5,2 миллиона рублей. По итогам января-мая, по данным Минтруда, профицит составил 78,3 миллиона рублей.

Почему возник дефицит средств в ФСЗН, о котором говорил правитель?

В Госконтроле ранее поясняли, почему возник дефицит средств в ФСЗН.

— С 2013 года бюджет фонда испытывал недостаток собственных средств для осуществления выплат пенсий, пособий, который до 2015 года покрывался за счет остатков предыдущих лет. А с 2015 года — субвенциями из республиканского бюджета, — отметил заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая в парламенте. — Недостаток собственных средств бюджета фонда привел к снижению темпов роста средней пенсии по возрасту к номинально начисленной заработной плате. В результате соотношение данных показателей сократилось с 43,3% за 2010 год до 37,6% за 2017 год.

На наполняемость бюджета фонда влияют несколько факторов, в первую очередь — сокращение численности занятого в экономике населения, прирост численности получателей социальных выплат из-за складывающихся демографических процессов и недостижение запланированного уровня зарплаты в среднем по стране, отмечали ранее в Госконтроле.

— За последние 8 лет соотношение занятых в экономике и количество получателей пенсий сократилось с 1,9 в 2010 году до 1,68 в 2017-м, — отмечал Александр Курлыпо. — Кроме того, негативное влияние на уровень доходов бюджета фонда оказало наличие безработицы и вынужденной неполной занятости работников организаций. Отрицательное влияние на исполнение доходной части бюджета фонда также оказало наличие просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов.

Еще один из проблемных вопросов — хроническая задолженность некоторых предприятий по взносам в ФСЗН. Так, на начало апреля 982 предприятия и индивидуальных предпринимателя не смогли вовремя уплатить взносы. Общая сумма долга превысила 23,5 миллиона рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.

Сколько субвенций намерены перечислить в ФСЗН в этом году?

На нынешний год власти запланировали исполнение бюджета ФСЗН с профицитом в 223,8 миллиона рублей по средствам профессионального пенсионного страхования. Доходы фонда должны составить почти 15 миллиардов 55 миллионов рублей, а расходы — 14 миллиардов 831 миллион рублей.

Чтобы обеспечить своевременное финансирование всех расходов, в бюджет фонда на этот год намерены перечислить из госбюджета 410 миллионов рублей. Эти субвенции пойдут на выплату трудовых пенсий, пособий, мероприятия по обеспечению занятости населения и детского санаторно-курортного лечения и оздоровления. На прошлый год эта сумма была запланирована на уровне 686 миллионов рублей.

Между тем в 2018 году доходная часть бюджета ФСЗН была исполнена на 99,3% от утвержденного годового плана, сообщал ранее Минфин. Так, поступления в ФСЗН за 2018 год составили 13 миллиардов 906,4 миллиона рублей, а планировалось, что эта сумма составит 14 миллиардов 4,1 миллиона рублей.

При этом бюджет фонда по итогам прошлого года был исполнен с профицитом в 308,6 миллиона рублей (изначально планировался профицит почти в 188 миллионов рублей). Выйти в плюс удалось за счет расходной части, которая была исполнена на 98,5%. За прошлый год планировалось потратить из бюджета фонда 13 миллиардов 809,1 миллиона рублей, а по факту получилось 13 миллиардов 597,8 миллиона рублей. Более подробная отчетность, как планируется, будет обнародована позже.

В 2017 году, к примеру, общая сумма поступлений фонда из всех источников составила 12,4 миллиарда рублей. При этом собственные доходы бюджета фонда составили 11,2 миллиарда рублей. Это на 8% больше, чем в 2016-м. Остальные средства бюджета фонда — субвенции и межбюджетные трансферы из республиканского бюджета.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич