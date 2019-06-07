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На репетиции освобождения Могилева школьник упал в обморок из-за жары

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  • 7.06.2019, 13:11
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Это не стало поводом для приостановки репетиций.

Блогер Nexta сообщает, что во время репетиции реконструкции освобождения Могилева в обморок от теплового удара упал школьник.

По его сведениям, детям даже не привозят воду. При этом температура воздуха в Могилеве в последние дни держится в диапазоне 25-30 градусов. Но это не стало поводом для приостановки репетиций.

«Лишь чудом на них (репетициях — прим. ред.) еще никто не умер от теплового удара,» — возмущен блогер.


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