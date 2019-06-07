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Налоговый маневр России заставляет белорусов затягивать пояса

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  • 7.06.2019, 16:41
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Власти боятся идти на реформы.

Слабый рост белорусской экономики в этом году и среднесрочной перспективе прогнозирует Всемирный банк (ВБ). Связано это в немалой степени с «экономической напряженностью» в отношениях с Россией. Эксперты банка рекомендуют искать другие рынки для белорусской продукции, пишет ng.ru.

«В 2019 году и в среднесрочной перспективе по-прежнему прогнозируется слабый рост, ниже 2% в год, что обусловлено сочетанием структурной негибкости и ухудшением условий торговли на фоне растущей двусторонней экономической напряженности с Россией», – говорится в экономическом обзоре Всемирного банка для Беларуси, опубликованном вчера. Главное проявление напряженности, которое несет Беларуси большие потери, – налоговый маневр в нефтяной сфере. Он «подразумевает утрату экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время зачисляются в белорусский бюджет, а также более высокие цены на сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий». Белорусская экономика вырастет в 2019 году на 1,8%, в 2020 году – на 1,3%, в 2021-м – на 1,2%, прогнозируют эксперты Всемирного банка. Таким они видят рост, если компенсировано будет хотя бы 50% потерь от маневра. Если же это не сложится, то темпы окажутся еще ниже. Второе направление российского влияния – торговые споры. В частности, в сельскохозяйственной сфере. Ограничения на поставки, которые инициирует Россельхознадзор, ведут к сокращению объемов белорусского экспорта и снижению доходов.

Эксперты ВБ не исключают, что «текущие торговые споры вполне могут быть разрешены», но возникает другая угроза. «Зависимость России от импорта постепенно уменьшается в результате проводимой политики импортозамещения, особенно в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, ориентированной на самообеспечение в среднесрочной перспективе», – говорится в исследовании. Более того, зависимость от российского рынка будет оказывать негативное влияние на белорусскую экономику даже в том случае, если все конфликты и споры удастся разрешить. Это случится просто потому, что в России замедляются темпы экономического роста и соответственно снижается спрос.

Аналитики Всемирного банка рекомендуют Беларуси диверсифицировать экспорт и снизить зависимость от российского рынка, что, впрочем, совпадает с внешнеэкономической политикой самих белорусских властей. Лукашенко поставил правительству задачу снизить долю экспорта в Россию до 30% в его общей региональной структуре, оставив еще 30% на долю ЕС и столько же на другие страны. Данные статистики свидетельствуют, что успехи в этом направлении у Беларуси есть: если в 2017 году доля России в белорусском экспорте составляла 43,9%, то в 2018-м уже 38,3%. Однако если рассматривать конкретные позиции, в частности то же продовольствие, то картина не такая оптимистичная. Там удельный вес российского рынка находится на уровне 80%.

Еще одна угроза со стороны спроса на российском рынке – усиление конкуренции со стороны мировых производителей в сфере обрабатывающей промышленности, отмечается в исследовании Всемирного банка.

Любые колебания внешнего спроса чрезвычайно болезненны для белорусской экономики, поскольку у нее низкая эффективность и большие долги, номинированные в иностранной валюте. Госдолг на начало сего года составлял 45,7%, включая гарантии правительства по обязательствам госсектора.

Государственные предприятия и являются основной внутренней угрозой белорусской экономике, отмечают международные эксперты. Они обращают внимание на то, что в силу своей слабости из гарантов социальной стабильности они превращаются в угрозу для нее. «Государственный сектор предоставлял косвенную социальную помощь в виде гарантированных рабочих мест на госпредприятиях, ценового контроля, а также косвенных энергетических субсидий. Однако эта модель становится все менее эффективной в обеспечении как экономического роста, так и социальной защиты», – говорится в аналитическом обзоре. «По мере того как растущее число государственных предприятий сталкивается с финансовыми затруднениями, роль госсектора как источника социальной защиты ослабевает», – констатируют эксперты ВБ. В связи с чем рекомендуют реформировать систему социальной защиты – освободить от соцнагрузки госпредпрития, позволить им уволить людей, а сэкономленные на господдержке заводов и фабрик средства отдать людям напрямую в виде социальных выплат (пособия по безработице, жилищные субсидии и т.п.).

Ссылаясь на мнение белорусских аналитиков, власти страны в ближайшее время не намерены делать никаких резких движений в плане реформирования госсектора, дабы не нарушать накануне выборов хрупкое социальное равновесие.


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