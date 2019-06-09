«Поступают недвусмысленные сигналы насчет Лукашенко» 17 9.06.2019, 8:29

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Каким будет план действий на случай очередного «инсульта»?

В Гродно и Борисове прошли встречи с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем и Евгением Афнагелем.

О том, какие темы обсуждались на встречах и что волнует пришедших на них белорусов больше всего, сайту Charter97.org рассказал один из лидеров БНК, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- Вы не в первый раз участвуете в поездках по регионам Беларуси. Расскажите о впечатлениях от встреч с людьми в Гродно и Борисове?

- Одно из главных впечатлений — предчувствие неизбежности перемен. Причем, неважно, каких именно. Ощущение затишья перед бурей. Безудержная жадность чиновников и демонстративное неуважение к народу запустили необратимые процессы, которые, как мне кажется, уже не сильно зависят ни от властей, ни от политиков. Достала лукашенковская «болотная» стабильность. Нет сил терпеть несправедливость, обман и издевательства со стороны чиновников. Это намного острее чувствуется за пределами Минска.

Большинство участников встреч и в Гродно, и в Борисове – обычные люди, не из оппозиционных организаций. Многие узнали о встречах из СМИ, из интернета. Говорили о наболевшем — о нищенских зарплатах и пенсиях, отсутствии работы и перспектив, поборах и ограничениях, декрете о «тунеядцах». Больше — об экономике, меньше — о политике.

Звучала критика и в наш адрес — по поводу слабого присутствия в соцсетях, в целом в интернете, недостаточной креативности. Говорили о том, что нужно больше внимания уделять социальным, экономическим проблемам, оперативнее реагировать на «косяки» властей. Будем наверстывать, тем более, что многие из собравшихся выразили готовность помочь Белорусскому Национальному Конгрессу в конкретных направлениях деятельности и уже приступили к работе.

- Что изменилось в энергетике, в настроении людей – по сравнению с прошлыми годами?

- Энергетика поразила больше всего. Казалось бы, чем дальше от Минска, тем сложнее бороться за свои права, там меньше известных активистов, правозащитников, независимых журналистов. Но сегодня областные и районные центры дадут фору столице в стремлении к переменам и готовности добиваться их. После «тунеядских» протестов 2017 года по всей стране появились новые инициативы, лидеры, блогеры. Бороться с этими городскими партизанами у властей нет ни средств, ни сил.

Вопрос «кто виноват?» здесь уже не стоит, нет необходимости что-то объяснять, кого-то убеждать. Время разговоров прошло, пришло время действовать. В целом, вопросов было не так уж и много, всем уже все ясно. Но при этом встречи продолжались вдвое больше, чем мы планировали. Даже после их окончания мы обсуждали уже в частных разговорах новые идеи и предложения, план действий на ближайшие месяцы, парламентские «выборы», будущую свободную Беларусь. Планировали вернуться в Минск из Гродно вечером, а вернулись в 2 часа ночи.

- Как люди оценивают итог 25-летней «деятельности» Лукашенко? Что вы можете сказать об отношении простого человека к диктатору?

- Как может относиться к Лукашенко человек с высшим образованием, который в месяц получает 500 рублей? Что могут сказать жители райцентра, где зарплата в $150 считается нормой, где найти работу специалисту после окончания учебы можно только если повезет со знакомыми? Из Борисова молодые люди просто бегут, чтобы заработать хоть что-то. В Россию, Украину, если получится — в Польшу, на худой конец — хотя бы в Минск. В Гродно ситуация была чуть получше — граница кормила все-таки, но с нового года и эта лазейка почти закрылась. Поэтому даже наши вопросы об отношении к диктатору, об оценке его деятельности часто вызывали недоумение. Вы же не будете спрашивать у нормального человека о его отношении к садисту или грабителю…

Один из участников встречи в Гродно, юрист, который в силу специфики своей работы много общается с людьми, сказал: «Ненависть к Лукашенко и его чиновникам буквально разлиты в воздухе. Она во всем - в разговорах, интонациях, эмоциях — везде. Кажется, что она материальна». Похожие слова звучали и в Борисове.

- Осознают ли люди исходящую от Лукашенко угрозу независимости Беларуси? Готовы ли белорусы защищать свою страну?

- Об этом сложно говорить однозначно. Когда стоит вопрос выживания — не всегда задумываешься о геополитике, о независимости страны. На востоке сильны пророссийские настроения. На это влияет и пропаганда, и то, что многие люди едут на работу в Москву и Питер, где уровень жизни и заработки несравнимы с белорусским «пособием по выживанию». Конечно, те кто был на встречах, осознают угрозу утраты независимости, но в целом ситуация очень тревожная. Мы много говорили на эту тему. Большинство согласны с тем, что единственный реальный шанс сохранить страну — в ближайшие год-два отправить в отставку того, кто довел ее до такого состояния.

- Вопрос – как победить Лукашенко, наверное, стал наиболее популярным за 25 лет. Приходили ли на этих встречах какие-то новые, свежие идеи?

- Ни у кого не вызывает сомнения то, что судьба диктатора решится на улицах и площадях. Вокруг этого крутились и многие идеи и предложения — от того, как привлечь на свою сторону местных чиновников, многие из которых уже подают недвусмысленные сигналы о готовности сотрудничать с оппозицией, до организации забастовки на конкретном заводе или в учебном заведении.

Обсуждали парламентскую кампанию: как использовать возможности, которые она дает, что можно сделать в период ее проведения, как привлечь максимальное количество людей к активной деятельности.

Говорили о проблемах и о том, как их решать. Да, все согласны, что абсолютное большинство белорусов ненавидят Лукашенко. Но ведь этого недостаточно. Далеко не все они полностью доверяют оппозиции, хоть многие и прислушиваются к ней. За кем пойдут люди в случае стихийных бунтов? Чем помочь независимым СМИ, как шире распространять их новости? Какой план действий на случай очередного инсульта Лукашенко, другого форс-мажора? Что из опыта последних президентских выборов в Украине, мирной революции в Армении можно использовать у нас?

Были и новые идеи, и люди, которые могут и хотят их реализовать. Это тоже важный итог прошедших встреч.

- Если бы открытые, честные выборы прошли бы сегодня – каким бы был их результат?

- Недавно была 30-я годовщина первых относительно свободных выборов в Польше. Мы все знаем, как они закончились. Тоже самое будет и на любых свободных выборах в Беларуси: оппозиция победит. Любому политику, который пойдет на них с лозунгом «Лукашенко должен уйти», гарантирована народная поддержка.

Власти отлично знают об этом, поэтому и не допускают даже мысли о проведении честных выборов. Лукашенко боится Статкевича, лукашенковские «депутаты» боятся независимых кандидатов, блогеров, региональных лидеров. Честные выборы для диктатора и его приспешников закончатся позорным поражением.