25 по русскому, 49 по математике: преподаватель методом «тыка» сдает ЦТ 2 1.07.2019, 18:47

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Cергей Ольшевский проводит социальный эксперимент.

Руководитель проекта "Народный учебник" Сергей Ольшевский методом тыка сдал централизованные тестирования по математике, физике, русскому и китайскому языку. Одни бланки заполнял “лесенкой”, другие методом “малой волны”. Сейчас ему начали приходить результаты, и… Сергей набирает достаточно баллов, чтобы нести документы в белорусские вузы, сообщает "Еврорадио".

“Я решил показать, что при новой системе оценки знания вообще не нужны для того, чтобы претендовать в том числе на бюджетные места, — объясняет Сергей. — Каждое утро я выезжал на ЦТ и по дороге записывал небольшое видео, где рассказывал, на какой еду предмет и как буду его сдавать”.

Многие белорусские преподаватели и репетиторы критикуют новые правила оценки результатов ЦТ, которые ввел Минобр. В октябре, после репетиционного тестирования, руководитель центра “100 баллов” Евгений Ливянт в открытую называл изменения дебильными, а их разработчиков — профнепригодными.

По мнению репетиторов, новая система оценки дает преимущества двоечникам. Мол, можно прийти на тестирование, ничего не зная, и рандомом “натыкать” на проходной балл. Педагоги призывали Минобразования и Республиканский институт контроля знаний пересмотреть правила, но к их аргументам не прислушались.

13 июня Сергей отправился на ЦТ по русскому языку. Сдавать его он решил методом “лесенки” (шел от первого задания вниз: первый вопрос — А1, второй — А2, третий — А3 и так далее). А в части Б — просто пробежался глазами по заданиям, не вчитываясь, поставил случайные ответы и сдал бланк. И в итоге набрал 25 баллов!

“Этого достаточно, чтобы претендовать на поступление на филфак БГУ, где русский язык — профильный экзамен, — вздыхает Ольшевский. — Для остальных специальностей проходной балл — 10. А у меня методом тыка набрано 25!”

17 июня Сергей Ольшевский сдавал математику. Для этого он избрал так называемый метод “малой волны”.Просто ставил подряд ответы 2-3, 2-3, 2-3... В части Б — по порядку: 2, 3, 5. Результат превзошел все ожидания: за 8 правильных ответов из 30 возможных Сергей получил целых 49 баллов из 100!

“Это на один балл меньше, чем средний балл по стране! — возмущается преподаватель. — Получается, что теперь любой человек, который ничего не знает, может натыкать на средний балл по стране. При этом проходной балл равен 20 для первого профильного экзамена, 10 — для второго”.

21 июня, по дороге на ЦТ по китайскому языку, Сергей Ольшевский пообещал выставить в первой части заданий в линеечку ответ “три”. Что касается части Б, то преподаватель признается: по-китайски кроме приветственного “нихао” он ничего не знает. Во время испытания просто перерисовывал иероглифы, которые были в тексте заданий.

“После того как в сети очутились мои результаты по ЦТ по математике, от лица, которому мне нет смысла не доверять, я узнал, что наш “коварный заговор” раскрыли. Говорят, РИКЗ ищет способы “скрыть” мои результаты теста по китайскому”.

Физику 24 июня Сергей Ольшевский сдавал по похожему принципу. В части А в линеечку выставлял четвертый ответ, в части Б, везде, где нужно было поставить цифру, ставил 5.

Результатов этого испытания у преподавателя тоже пока нет. По его мнению, это уже не важно. Чтобы понять, что система “дырявая”, достаточно посмотреть на результат по математике.

“Надеюсь, что представители контролирующих органов уже обратили внимание на ситуацию, — говорит Сергей Ольшевский. — Надеюсь, что после этого материала чиновников из системы образования как минимум уволят по статье. О какой проверке знаний идет речь, если знания во время ЦТ теперь не проверяются? В сети я нашел публикацию женщины, которая аналогично методом тыка сдала ЦТ по биологии и получила 44 балла.

Это космос! С этим надо срочно что-то делать. Как по мне, лучше пусть результаты перепроверят по старой методике и реально оценят знания абитуриентов, чем в вузы придут люди, которые просто “натыкали”. После экзамена по физике передо мной из аудитории вышло человек пять, которые сдавали рандомно”.