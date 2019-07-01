Фотофакт: В Минске танки «воюют» с асфальтом 9 1.07.2019, 20:02

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Фото: tut.by

А платить за это придется из дорожного налога.

По Минску идет военная техника. Это связано с генеральной репетицией парада, которая состоится сегодня вечером. Вот как выглядит сейчас проспект Независимости, пишет tut.by.

Механизированная колонна начала движение в 17.00. Вот маршрут движения колонны: военный городок «Уручье» — улица Стариновская — проспект Независимости — улица Сурганова — улица Орловская — проспект Победителей — улица Саперов — улица Тимирязева — проспект Машерова.

Ранее Министерство обороны публиковало схему движения техники на репетицию и обратно.