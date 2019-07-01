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Непогода на Брестчине: ветер снес кафе и оторвал руку у памятника

  • 1.07.2019, 22:14
Иллюстрационное фото

Шквалистый ветер вырывал с корнем деревья и валил заборы.

Вечером 1 июля шквалистый ветер прошелся по некоторым районам Брестской области. Он вырывал с корнем деревья и валил заборы.

В Дрогичине порывом ветра снесло навес летнего кафе, сообщили местные жители в соцсетях, пишет tut.by.

В некоторых деревнях Дрогичинского района выпал довольно крупный град.

Фото: vk.com/volnajanow
Фото: vk.com/volnajanow

Град прошел и в Ганцевичском районе, сообщает газета «Ганцавiцкi час».

Фото: vk.com/volnajanow

В Пинске ветер «сдул» забор и повалил несколько деревьев во дворах и на трассе, которая связывает райцентр с деревней Дубое. Кроме того, завалило и железнодорожную ветку, из-за чего не могла проехать электричка. Помогать расчищать путь вышли пассажиры.

В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орде.

Фото: vk.com/volnajanow

Досталось и Березе. Здесь также ветер валил деревья.

Фото: vk.com/volnajanow

Как сообщило на своей странице во «ВКонтакте» РУП «Брестэнерго», из-за непогоды 1 июля нарушалось электроснабжение в Пинском, Барановичском, Ивацевичском, Дрогичинском и Ивановском районах. Без электричества остались 200 населенных пунктов, 50 ферм.

«68 ремонтных бригад РУП „Брестэнерго“ оперативно приступили к восстановлению электроснабжения потребителей пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по восстановлению будут проводиться до наступления темного времени суток и подключения последнего потребителя», — сообщает «Брестэнерго».


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