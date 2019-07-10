Ученые создали первое в мире «умное» стекло 10.07.2019, 16:04

Обработка информации с помощью «умного стекла», по словам создателей, происходит буквально со скоростью света.

Группа инженеров из Висконсинского университета в Мадисоне создала уникальную технологию "умного стекла". Оно способно "узнавать" изображения не имея сенсоров, микросхем и источников питания. Об этом пишет Digital Trends (перевод — korrespondent.net).

Поскольку нынешние подобные технологии, и в том числе FaceID, потребляют много ресурсов, специалисты ставили перед собой задачу добиться экономии энергии. Новая технология должна предотвратить энергетические затраты на данную функцию.

"Мы используем оптику, чтобы уместить обычные настройки камеры, датчиков и нейросети в одном тонком кусочке стекла", - отметил Цзунфу Юй, один из создателей стекла.

По словам инженера, данная разработка отличается от обычного компьютерного зрения. Она включает в себя небольшие полупрозрачные стекла в форме квадратов, в которых особым образом расположены мелкие пузырьки. Они преломляют свет, благодаря чему распознаются различные изображения.

Обработка информации с помощью "умного стекла", по словам создателей, происходит "буквально со скоростью света".