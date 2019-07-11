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В Кракове состоялся запуск первого в Польше самолета на солнечной батарее

  • 11.07.2019, 17:34
Фото: Andrzej Rusinowski / ksaf.pl

Летательный аппарат под названием «Франек» весит пять килограмм.

В Кракове состоялся запуск первого в Польше самолета на солнечной батарее, который был спроектирован студентами Горно-металлургической академии им. Станислава Сташица в Кракове, передает polskieradio.pl.

Летательный аппарат под названием «Франек» весит 5 кг и способен развивать скорость до 50 км/час.

Источником вдохновения для студентов из Кракова послужил полет планера Impulse 2, который облетел Землю, используя исключительно солнечную энергию.


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