Идущий в Москву изгонять Путина шаман собрал массовый митинг в Чите 14.07.2019, 8:19

Митинг закончился исполнением казачьей песни «Ой, то не вечер».

Шаман из Якутска Александр Габышев, который пешком через всю Россию идет в Москву "изгнать злого духа Путина из Кремля", собрал массовый митинг в в гайд-парке в Чите, сообщает currenttime.tv.

На площади собрались более 700 человек. Главный лозунг митинга был "Россия без Путина". Организаторами акции протеста были коммунисты и общественно-политическая организация "Гражданская солидарность".

Очевидцы сообщают, что больше всего участники протеста ждали выступление шамана Александра Габышева. Он сообщил, что вышел из Якутии весной и до Москвы планирует добраться за два года. По его словам, бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать". Шаман уточнил, что уже начал это делать, пока его главные действия – мирные: народные собрания и митинги. Однако, если это не поможет, он готов применить и "другие методы".

"Отныне Путин вам не указ – живите свободно!" – заявил Габышев в конце митинга и спел с активистами казачью песню "Ой, то не вечер". Местные жители могли лично пообщаться с шаманом, задать ему вопросы и сфотографироваться.

Ранее представитель Читинской епархии Роман Виктюк раскритиковал запланированный на 12 июля митинг с участием шамана Александра Габышева. Виктюк назвал мероприятие провокацией и выразил сомнение в психическом здоровье шамана. Глава епархии митрополит Дмитрий обратился в мэрию с вопросом о целесообразности проведения митинга.

Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.