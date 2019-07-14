Белорусские фирмы начали брать деньги с туристов за подбор тура 4 14.07.2019, 18:50

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Cуммы платы доходят до 80 рублей.

Туристические агентства Беларуси решили бороться с туристами, которые подбирают туры у одних операторов, а покупают у других – тех, кто дает наибольшие скидки. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций, пишет «Белсат».

Для решения проблемы турагентство «Райда» решило с 1 июля за подбор тура брать 50 рублей с туристов, которые раньше не пользовались услугами компании. В случае оформления тура эти деньги включат в стоимость.

«Мы не инфолиния и не консультационный центр, и мы не можем подбирать варианты отдыха для тех, кто не планирует продолжать работать именно с нами», — заявляют в компании.

Руководитель «Райда» Ольга Михайловская надеется, что остальные фирмы также поддержат их, а этот прецедент станет толчком для коллег, которые так же «качественно оказывают туристические услуги и ценят свою работу».

По ее словам, уже есть другие фирмы, которые решили ввести подобную практику. В некоторых из них суммы платы за подбор тура доходят до 80 рублей.