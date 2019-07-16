Ученые открыли новый вид динозавра с необычными особенностями 16.07.2019, 15:25

Ящер поможет лучше понять эволюцию «утконосых».

Как сообщает журнал Journal of Systematic Palaeontology, международная группа ученых описала окаменелые останки динозавра, обнаруженного ранее на территории штата Техас. Их выявили еще в 1980-х, а затем идентифицировали как останки гадрозавра. Это известный науке род из семейства утконосых динозавров (гадрозавриды) подотряда орнитопод, пишет naked-science.ru.

Сейчас исследователи провели повторный анализ и пришли к выводу, что перед нами — ранее неизвестный род, обладающий к тому же уникальными, неизвестными науке особенностями. Динозавр получил название Aquilarhinus palimentus. Ученые обратили внимание на строение верхней челюсти существа, которая напоминала орлиный клюв.

Динозавр жил примерно 80 миллионов лет назад. В то время территория, на которой были обнаружены останки, представляла собой влажный заболоченный край.

«Это новое животное является одним из наиболее примитивных известных гадрозавров. Его изучение может помочь нам понять, как и почему развивались необычные гребни на головах этих существ, а также с кого началась их эволюция, — отмечает доктор Альберт Прието-Маркес (Albert Prieto-Marquez) из испанского Института палеонтологии имени Мигеля Крусафона. — Его существование добавляет еще одно доказательство к набирающей популярность гипотезе о том, что группа гадрозавров зародилась в юго-восточной части США».

Отметим, что гадрозавр стал одним из первых динозавров, открытых в Северной Америке. Изучение именно его останков натолкнуло ученых на мысль, что динозавры могли передвигаться на задних лапах. Примечательно, что исследование экскрементов этих динозавров указало на то, что в их рацион, помимо растительной пищи, входили крабы и раки.

Напомним, в июне стало известно, что при раскопках в муниципалитете Крузейру-ду-Уэсти бразильского штата Парана археологи обнаружили скелет неизвестного науке динозавра. Его назвали Vespersaurus paranaensis. Высота ящера составляла 80 сантиметров, а длина — полтора метра. Питался он мелкими животными.

А в прошлом году научный мир всколыхнула новость об обнаружении на территории ЮАР нового гигантского динозавра, названного Ledumahadi mafube. Ученые полагают, что это один из самых близких родственников зауроподов и даже один из их возможных предков: он обитал более 200 миллионов лет назад.