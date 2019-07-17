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Административно-территориальное деление Беларуси могут изменить

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  • 17.07.2019, 16:06
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Изменения могут внести после переписи населения страны.

После переписи населения административно-территориальное деление Беларуси может быть пересмотрено. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, передает БелТА.

«С прошлого года в стране очень серьезно начала «подниматься тема» нашего регионального развития. «Парламентарии» получили задание, пока предварительное, посмотреть вплоть до административно-территориального деления страны, которое в последний раз было зафиксировано в 1960-х годах и сегодня с учетом развития, урбанизации, демографии, миграции, естественно, нуждается в определенных корректировках. Здесь мы в первую очередь ждем результатов переписи населения, которая состоится в конце года», — сказал Дмитрий Крутой.

В вопросе регионального развития «особое внимание» будет уделено городам с населением свыше 80 тыс. человек.


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