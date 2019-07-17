Под Антарктидой нашли уникальный подземный мир 1 17.07.2019, 16:36

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Подземный мир обнаружили австралийские исследователи.

Австралийским исследователям удалось выявить некое подобие подземного мира в неожиданном месте. Ученые акцентировали внимание на том, что данная аномалия была засвидетельствована в Антарктиде. По утверждению сотрудников, которые работают в Австралийском национальном университете, в зоне вечной мерзлоты имеются подземные пещеры, занимающие внушительные площади, пишет сайт dialog.ua.

Прежде ученым удалось раскопать подземный город в Турции.

Предварительные сведения гласят, что длина пещер может достигать нескольких десятков километров. Примечательным является тот факт, что на глубине температурные показатели равняются +25°С, несмотря на существование сокрушительных минусов снаружи.

Специалисты предположили, в пещерах определенно имеется жизнь, причем развитая. Последние исследования предоставили возможность установить существование лишайников, водорослей и простейших микроорганизмов.

Эксперты надеются, что в обозримом будущем смогут разгадать столь занимательное таинство Антарктиды.