закрыть
17 июля 2019, среда, 17:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Под Антарктидой нашли уникальный подземный мир

1
  • 17.07.2019, 16:36
  • 3,746

Подземный мир обнаружили австралийские исследователи.

Австралийским исследователям удалось выявить некое подобие подземного мира в неожиданном месте. Ученые акцентировали внимание на том, что данная аномалия была засвидетельствована в Антарктиде. По утверждению сотрудников, которые работают в Австралийском национальном университете, в зоне вечной мерзлоты имеются подземные пещеры, занимающие внушительные площади, пишет сайт dialog.ua.

Прежде ученым удалось раскопать подземный город в Турции.

Предварительные сведения гласят, что длина пещер может достигать нескольких десятков километров. Примечательным является тот факт, что на глубине температурные показатели равняются +25°С, несмотря на существование сокрушительных минусов снаружи.

Специалисты предположили, в пещерах определенно имеется жизнь, причем развитая. Последние исследования предоставили возможность установить существование лишайников, водорослей и простейших микроорганизмов.

Эксперты надеются, что в обозримом будущем смогут разгадать столь занимательное таинство Антарктиды.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло
Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло Валерий Карбалевич
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью Дмитрий Растаев
Стреляли исключительно военные
Стреляли исключительно военные Ирина Халип
Власть России вошла в штопор
Власть России вошла в штопор Виктор Шендерович