ЧП на АЭС в России: отключены три энергоблока из четырех 25 18.07.2019, 8:39

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(обновлено) Реактор на БелАЭС в Островце спроектирован по типу реактора на Калининской АЭС в России.

Два энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области РФ отключили от сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на центр общественной информации АЭС.

«Два энергоблока отключены от сети. Причины выясняются», — сообщили агентству в центре.

Там также добавили, что «радиационный фон в порядке и повреждений на станции нет».

Позже стало известно, что на Калининской АЭС отключены три энергоболока из четыреx.

Первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС в Тверской области отключили от сети из-за остановки одного из трансформаторов, сообщилo РИА Новости.

Напомним, что в интервью Charter97.org эколог Владимир Сливяк рассказал, что реактор на Островецкой АЭС спроектирован по типу ядерного реактора, установленного на Калининской АЭС в России.

«Если Островецкая АЭС будет построена и введена в эксплуатацию, то, как и на любой другой атомной станции, там может произойти авария. Реакторов, которые строятся на Островецкой АЭС, пока еще нигде нет в эксплуатации, это новый проект, в какой-то степени эксперимент. Росатом говорит, что они спроектированы на основе предыдущего типа реакторов – ВВЭР-1000.

Несколько лет назад на Калининской АЭС вводили в строй новый реактор такого типа. За первые несколько месяцев на нем произошло более десятка инцидентов, одним из которых был взрыв водорода. Судите сами, безопасны такие реакторы или нет», - заявил специалист.