В Сенате США попросили ФБР проверить приложение FaceApp 2 18.07.2019, 10:43

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Популярное приложение разработано российскими программистами.

ФБР и Федеральную торговую комиссию США призвали проверить мобильное приложение FaceApp, изменяющее внешность и способное состарить лицо на изображении, которое стало очень популярным в мире в последнее время, сообщает «Новое время».

С такой просьбой к ним обратился лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер, опубликовав у себя в Twitter фото соответствующих запросов.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 июля 2019 г.

«Миллионы американцев пользуются им. Оно принадлежит российской компании, и пользователи обязаны предоставлять полный доступ к их личным фотографиям и данным», — отметил сенатор.

Поводом для проверки стало то, что разработанное российскими программистами приложение собирает данные пользователей, в связи с чем может нести угрозу, как их конфиденциальности, так и национальной безопасности США.