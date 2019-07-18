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В Сенате США попросили ФБР проверить приложение FaceApp

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  • 18.07.2019, 10:43
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Популярное приложение разработано российскими программистами.

ФБР и Федеральную торговую комиссию США призвали проверить мобильное приложение FaceApp, изменяющее внешность и способное состарить лицо на изображении, которое стало очень популярным в мире в последнее время, сообщает «Новое время».

С такой просьбой к ним обратился лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер, опубликовав у себя в Twitter фото соответствующих запросов.

«Миллионы американцев пользуются им. Оно принадлежит российской компании, и пользователи обязаны предоставлять полный доступ к их личным фотографиям и данным», — отметил сенатор.

Поводом для проверки стало то, что разработанное российскими программистами приложение собирает данные пользователей, в связи с чем может нести угрозу, как их конфиденциальности, так и национальной безопасности США.


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