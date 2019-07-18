В Сенате США попросили ФБР проверить приложение FaceApp

В Сенате США попросили ФБР проверить приложение FaceApp2
- 18.07.2019, 10:43
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Популярное приложение разработано российскими программистами.
ФБР и Федеральную торговую комиссию США призвали проверить мобильное приложение FaceApp, изменяющее внешность и способное состарить лицо на изображении, которое стало очень популярным в мире в последнее время, сообщает «Новое время».
С такой просьбой к ним обратился лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер, опубликовав у себя в Twitter фото соответствующих запросов.
BIG: Share if you used #FaceApp:— Chuck Schumer (@SenSchumer) 18 июля 2019 г.
The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now
Because millions of Americans have used it
It’s owned by a Russia-based company
And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr
«Миллионы американцев пользуются им. Оно принадлежит российской компании, и пользователи обязаны предоставлять полный доступ к их личным фотографиям и данным», — отметил сенатор.
Поводом для проверки стало то, что разработанное российскими программистами приложение собирает данные пользователей, в связи с чем может нести угрозу, как их конфиденциальности, так и национальной безопасности США.