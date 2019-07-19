Во Франции зафиксировали самую высокую за всю историю страны температуру 19.07.2019, 21:59

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В городе Верарг столбик термометра в июне показал 46 градусов по Цельсию.

Французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру, когда-либо отмечавшуюся на территории страны: в городе Верарг (южный департамент Эро) столбик термометра в июне показал 46 градусов по Цельсию. Об этом в пятницу на своем сайте сообщила метеорологическая служба Meteo France, передает ТАСС.

При этом ранее синоптики сообщали о температурном рекорде в 45,9 градуса в южном городе Галларг-ле-Монтюё (департамент Гар). Последний раз подобная жара была зафиксирована 12 августа 2003 года также на юге Франции.

Как отмечают метеорологи, Франция занимает шестое место в списке стран, в которых была отмечена рекордно высокая температура, — после Греции (48 градусов), Португалии (47,4), Испании (47,3), Италии (47,2) и Боснии и Герцеговины (46,2).

Аномально жаркая погода установилась в конце июня во многих европейских странах. Как сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние пять лет (2015−2019 гг.) стали самыми жаркими за всю историю их наблюдений.