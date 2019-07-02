Для белорусов придумали новый вид бесплатного труда? 8 2.07.2019, 7:42

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Попав в «базу волонтеров», человек рискует все время работать задаром.

Лукашенко поручил создать в Беларуси «банк данных волонтерского движения». Под «волонтерами» правитель имел в виду в первую очередь студентов, которые бесплатно помогали в организации спортивных мероприятий. По его мнению, в базу должны попасть как минимум восемь тысяч человек.

Что означает новый социальный эксперимент белорусскиx властей? На вопросы Charter97.org отвечает правовой инспектор независимого профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко.

- Как вы считаете, приведет ли создание «базы волонтеров» к новому виду принудительного труда в Беларуси?

- В студенческой среде действует железное правило – стисни зубы и терпи до диплома или сопротивляйся. К сожалению, представители второй группы тут же уничтожаются чиновниками от образования. А если это не помогает – включается вся мощь репрессивного аппарата государства.

Чего только нашумевшая история гомельского студента-отличника Дмитрия Железниченко стоит! Известны и другие случаи преследований студентов, заявивших о своих правах.

Студенты – наиболее зависимый народ, их можно использовать везде, начиная от БРСМ, досрочного «голосования» и заканчивая принудительными работами, оформленными под «волонтерство».

Одно дело, когда независимый от стипендии, общежития, успеваемости студент горит желанием поволонтерить, и совсем другое дело – когда вот так, по спискам.

Попав однажды в эту «базу», студент так и останется до конца своей учебы расходным материалом своего деканата.

- Во время подготовки «Европейскиx игр» студенты сообщали, что они часто «не могут отказаться» от предложения бесплатно поработать, намекая на проблемы с учебой и заселением в общежитие. Также стали известны факты о проблемаx с питанием и доставкой питьевой воды в жару – из-за чего игры прозвали «голодными». Как вы прокомментируете эту информацию?

- Второй вопрос вытекает из первого.

А кто говорил, что будет легко? Разве чиновники от образования будут думать о правах студентов, организовывая им бесплатные ход-доги или холодную пепси-колу? Они берут под козырек те цифры, которые им спускают сверху – и вперед!

И дело тут не только в «Европейских играх». Посмотрите, сколько студентов под видом волонтеров будет изнывать от жары, например, совсем уже скоро – на так называемый «день независимости»!

Терпи или сопротивляйся – иного не дано!

Вернее, не дано, если образование получаешь внутри страны. Для тех, кто имеет, как говорится, стержень, сегодня не проблема получить в том числе и бесплатное образование в европейских странах. Каждый делает свой выбор самостоятельно.

- Насколько часто власти используют бесплатный труд студентов и как при этом нарушают иx права?

- Нарушаются ли права студентов во время бесплатного труда? Безусловно, потому что студенты зависимы, а любая зависимость не может нести в себе свободного выбора, добровольности.

Не нужно никаких «волонтерских баз», нужно дать студентам лишь одно - самостоятельность, они народ креативный, сами выберут для себя удобные формы волонтерства.

- МОТ заявляла о наличии в Беларуси различныx форм принудительного труда. Будет ли профсоюз РЭП информировать международные организации об использовании бесплатного труда студентов на основании «базы волонтеров»?

- Наш профсоюз РЭП внимательно отслеживает и будет мониторить и далее любые факты, содержащие в себе элементы принудительного труда.

Мы помогаем с консультациями, оказываем пострадавшим юридическую помощь, если нужно, в том числе и в суде. Не забываем и о работе по этой теме на международном уровне.

Я думаю, что так называемая «база волонтеров» принесет нам еще не мало сюрпризов, о ее существовании в МОТ узнают мгновенно.