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В Гонконге протестующие добились отмены закона об экстрадиции в Китай

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  • 2.07.2019, 7:35
ФОТО: REUTERS/THOMAS PETER

Премьер-министр Гонконга извинилась перед активистами за противоречия в законе.

Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм во вторник, 2 июля, заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции. Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет, указала Лэм в интервью. Ранее премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года, сообщает dw.com.

Закон об экстрадиции позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.

Выдвижение законопроекта правительством Гонконга вызвало крупнейшие демонстрации за последние три десятилетия. В понедельник, в 22-ю годовщину возвращения Гонконга в состав Китая, протесты обострились. Наряду с мирными манифестациями, сотни людей временно оккупировали местный парламент. Некоторые демонстранты нанесли на стены здания лозунги протеста и частично разрушили здание. Кэрри Лэм осудила насилие и предупредила, что виновные будут привлечены к ответственности. В то же время она выразила надежду, что порядок вскоре будет восстановлен.


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