Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию 1 2.07.2019, 7:47

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Сердце ребенка останавливали на три часа.

Белорусские детские кардиохирурги провели сложнейшую операцию трехлетнему Яну из Сморгони. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, ради спасения жизни маленького пациента его сердце останавливали на 3 часа 20 минут.

Яну, который живет с родителями в Сморгони, уже три с половиной. При рождении у него была диагностирована патология аортального клапана. Ребенку было решено провести уникальную процедуру Росса-Конна — сложнейшее вмешательство. Последний раз ее проводили в Беларуси 10 лет назад совместно с американскими хирургами.

Операция длилась 14 часов, из которых более 3 часов у мальчика не работало сердце. Проводили операцию 10 специалистов.

Как рассказал директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения РБ Константин Дроздовский, нужно было запротезировать легочный клапан специальным биопротезом, восстановить функцию сердца, удалить ткань из левого желудочка. Кроме того, малышу сделали пластику клапана.

Сейчас порок сердца скорректирован полностью. Здоровью Яна ничего не угрожает.

Директор РНПЦ детской хирургии отметил, что в центре нередко проводятся сложные операции. К примеру, не так давно сюда попал ребенок с очень редкой сердечной патологией. Чаще всего таких пациентов оперируют уже во взрослом возрасте. Если бы вмешательство не помогло, малышу пришлось бы пересаживать сердце. Но операция прошла удачно.