Рынки Европы и Азии отреагировали ростом на результаты переговоров США и Китая 2.07.2019, 7:53

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Акции выросли до максимума.

Рынки Европы и Азии отреагировали ростом на результаты долгожданных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином. По мнению аналитиков, встреча способствовала снижению напряженности и возобновлению торговых переговоров между двумя крупнейшими экономическими державами мира, однако достижение соглашения по-прежнему далеко не гарантировано, сообщает «Голос Америки».

Акции на рынках Японии, Китая и Европы в понедельник выросли до максимума двухмесячной давности, в то время как китайские СМИ приветствовали результаты переговоров, заявляя, что они помогли вновь сосредоточить внимание на диалоге вместо взаимных угроз.

Столкновение предотвращено

В субботу президент Трамп предложил ряд уступок, согласившись пока не вводить дополнительные пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов. Он также предложил смягчить некоторые ограничения на продажу американских комплектующих китайскому технологическому гиганту Huawei.

Китай, в свою очередь, пообещал закупить у США «огромное количество сельскохозяйственных товаров», как написал Трамп в своем «Твиттере». При этом Пекин не дал никаких обещаний относительно черного списка, который он, как сообщается, готовит в ответ на меры в отношении Huawei.

В ходе пресс-брифинга в понедельник официальный представитель МИДа КНР Гэн Шуан не смог привести новых подробностей о том, когда планируется следующая встреча сторон. Отвечая на вопрос, какие обещания или уступки предложил Китай в ходе встречи, он сказал: «Неужели вы действительно считаете, что Китаю нужно идти на уступки?»

До встречи обе стороны столь упрямо стояли на своем, что некоторые обозреватели предрекали начало новой «холодной войны». Как пишет китайская газета China Daily, хотя между сторонами по-прежнему есть разногласия, достижением можно назвать уже сам факт, что двоим лидерам удалось встретиться и «избежать лобового столкновения, которое казалось неминуемым».

Перемирие 2.0

При этом в статье отмечается, что результаты встречи мало чем отличаются от договоренности, достигнутой в декабре прошлого года, когда двое лидеров встретились в Буэнос-Айресе и договорились о временном торговом перемирии.

«Хотя субботняя договоренность позволила избежать худшего сценария и дает больше времени, а следовательно, повышает вероятность достижения соглашения, она не гарантирует, что соглашение будет достигнуто», – пишет газета.

Негативный список

Китайские государственные СМИ описывают противостояние между США и Китаем как борьбу с односторонним подходом и протекционизмом, настаивая, что Пекин в ходе саммита «Большой двадцатки» возглавлял хор сторонников многосторонней торговли.

Выступая на саммите, Си Цзиньпин пообещал продолжать работу по повышению открытости китайского рынка и совместные усилия по стимулированию мировой экономики. Однако Пекин нередко дает обещания, от которых впоследствии отступает.

В воскресенье Китай представил новый и сокращенный негативный список отраслей, в которых запрещены иностранные инвестиции. Он был уменьшен с 48 до 40 позиций.

В числе прочего, планируется смягчить ограничения в таких отраслях, как телекоммуникации, разведка нефти и газа и добыча полезных ископаемых.

Однако глава комитета по торговле с Китаем Американской торговой палаты Лестер Росс отмечает, что изменения не столь значительны и вряд ли убедят тех, кто ведет торговые переговоры, в готовности Китая на большие и скорые шаги. По его словам, во всех странах, в том числе и в США, есть некоторые ограничения на иностранные инвестиции, и каждый член ВТО обязан подавать в организацию свой негативный список, однако китайский перечень по-прежнему остается достаточно большим.

Как и в случае с другими обещаниями реформ, только будущее покажет, как сложится ситуация на практике.