Поваленные деревья и перевернутые остановки: стихия добралась до Гомельской области 2.07.2019, 8:01

Непогода пронеслась через всю Беларусь – от западной до восточной границы.

Непогода вечером 1 июля пришла на Гомельщину — и оставила после себя десятки поваленных деревьев, помятые машины, перевернутые остановки. Что происходит в регионе — смотрите на фото и видео пользователей Сети, сообщает tut.by.

В Гомель буря пришла примерно в восемь вечера: резко потемнело, в воздух поднялась пыль, а потом ветер взялся за огромные деревья. Те, что потоньше, ломал, те, что покрепче, выкорчевывал и валил на припаркованные авто. Стихия бушует в облцентре уже третий час.

Сильный ветер переворачивал остановки, детские качели, срывал с домов шифер и разбрасывал на десятки метров по округе. Унес даже часть прудковского рынка.

В Житковичах буря сорвала с местной гостиницы крышу. Шифер улетел на проезжую часть. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

В Хойниках, Добруше, Мозыре, Светлогорске и Речице — такая же картина.

Напомним, сегодня сразу в трех белорусских городах столбик термометра поднялся выше отметки +35°С. По данным карты температур, в 16.00 аномальная жара накрыла Могилев, Брагин и Мозырь.

Непогода во второй половине дня накрыла и Брестчину — смотрите, что там творилось.

На 1 июля был объявлен оранжевый уровень опасности, синоптики предупреждали, что ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах град.