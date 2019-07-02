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Эксперимент: что будет с минским асфальтом после колонны бронетехники?

7
  • 2.07.2019, 8:31
  • 5,556

Репетиция парада еще толком не началась, а дорогам уже досталось.

Тяжелая военная техника не любит минский асфальт — он отвечает ей взаимностью (вспомните скользящий танк, который стал мемом). Репетиция парада еще толком не началась, а дорогам уже досталось. Просто посмотрите, во что превратилось покрытие после того, как по нему прошло несколько десятков гусеничных машин без резиновых накладок на траках. И никогда так не делайте, пишет onliner.by.

В общем, асфальт тоже репетирует парад, получается у него пока плоховато. Видимо, понадобится больше асфальта.

Так, например, выглядит сейчас улица Стариновская, откуда колонна выезжала на проспект Независимости.

А это слегка просевший проспект Независимости в районе улицы Толбухина.

Теперь ждем, чем ответит на эти унижения асфальтобетонное покрытие. Станет ли терпеть?


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